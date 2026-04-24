Überraschende Pause im WDR: Der "Kölner Treff" fällt am Freitag (24. April 2026) aus. Stattdessen setzt der Sender auf ein anderes Talkformat mit prominenten Gästen und Gästinnen. Wer dabei ist und wann die Sendung zurückkehrt, liest du hier.

Am Freitag, den 24. April, müssen Zuschauer:innen auf den "Kölner Treff" verzichten. Die beliebte Gesprächsrunde mit Susan Link und Micky Beisenherz legt eine kurze Pause ein und wird an diesem Termin nicht ausgestrahlt.

Ersatz kommt aus Bremen

Als Alternative zeigt der WDR die Talk-Sendung "3nach9". Moderiert wird das Format um 22 Uhr von Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo. Die Sendung wird oft als "Mutter aller Talkshows" bezeichnet. Die Gästeliste kann sich sehen lassen: Mit dabei ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Außerdem nehmen Musiker Aki Bosse, Cellistin Anastasia Kobekina und Comedian Bastian Bielendorfer Platz.

Ergänzt wird die Runde durch Vatikan-Experte Andreas Englisch sowie Autorin Wiebke Lühmann. Sie sorgte 2023 für Aufmerksamkeit, als sie mit dem Fahrrad von Freiburg im Breisgau bis nach Kapstadt reiste.