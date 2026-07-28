Gerüchte um Format
Geheime Dreharbeiten im Schloss: Fans vermuten neue Reality-Show mit Mega-Cast
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Bislang gibt es weder Kamera-Teams noch eine Bestätigung der Sender. Dennoch sorgt ein Posting auf Instagram aktuell für reichlich Gesprächsstoff unter Reality-Fans. Im Raum stehen Gerüchte über eine neue Show und eine hochkarätige Besetzung.
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Angeblicher Cast enthüllt: Diese Reality-Stars sollen in der neuen Show dabei sein
Der Account @realitys.shows.edits hat auf Instagram die Gerüchteküche um eine neue Reality-Show befeuert und eine Liste mit Stars veröffentlicht, die angeblich zum Cast der neuen Show gehören sollen. Wichtig: Es handelt sich ausschließlich um Spekulationen aus der Fan-Community. Ob und in welcher Form die Show tatsächlich kommt, welcher Sender sie ausstrahlt und wer wirklich mitmacht, ist völlig offen.
Einige der angeblichen Teilnehmer:innen haben sich in den vergangenen Jahren bereits durch mehrere Formate einen Namen gemacht. Darunter Jürgen Trovato: Er nahm unter anderem 2019 bei "Promi Big Brother" in SAT.1 teil. Auch Paco Herb ist kein Reality-Neuling. Der Reality-Star nahm 2023 an der Joyn-Show "Good Luck Guys" sowie 2025 bei "Promi Big Brother" in SAT.1 teil. Auch weitere Namen aus der Liste sind der Szene vertraut, etwa Dilara Kruse, die man aus "Promis unter Palmen" in SAT.1 kennt. Eine geballte Ladung an Erfahrung vor der Kamera also - sollte an den Gerüchten etwas dran sein.
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Schloss, Reality-Stars und große Erwartungen: Fans spekulieren über neues TV-Format
Besonders die Location befeuert die Spekulationen zusätzlich: Ein Schloss als Kulisse weckt bei vielen Fans sofort Assoziationen zu anderen bekannten Formaten. Unter dem Beitrag ist die Diskussion entsprechend lebhaft. Viele reagieren begeistert auf die angebliche Besetzung und finden, der Cast "kann was". Besonders oft taucht dabei der Wunsch auf, das Format möge sich an "Die Verräter" orientieren, nur eben mit bekannten Reality-Gesichtern statt gemischtem Promi-Cast - ein Gedanke, der angesichts der Schloss-Kulisse naheliegt und die Spekulationen zusätzlich befeuert. Ob es tatsächlich in diese Richtung geht, ist bislang aber ebenso wenig bestätigt wie alles andere rund um das Projekt.
Andere sind skeptischer und geben zu bedenken, dass es sich um "die gleichen Gesichter" in nur "neuer Show" handele und ihnen für eine echte Einschätzung schlicht noch "zu wenig Infos" vorliegen. Vereinzelt schwingt auch generelle Reality-TV-Müdigkeit mit, während sich manche wiederum genau davon unbeeindruckt zeigen und hoffen, dass es bald mehr Infos gibt.
Munter diskutiert wird auch über Detailfragen. So wird in einem Kommentar angezweifelt, dass Paco überhaupt dabei sein könne, schließlich sei er doch gerade im Urlaub. Prompt folgt der Widerspruch aus der Community: Paco sei erst seit wenigen Tagen wieder auf Instagram aktiv gewesen und erst seit Kurzem im Urlaub. Zeitlich passe das also durchaus zusammen, so das Gegenargument. Ein schönes Beispiel dafür, wie akribisch die Community bereits jedes Detail auf Stimmigkeit prüft.
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