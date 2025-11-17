Barrierefreiheit Kabel Eins: Sendungen mit Audiodeskription Bild: ProSiebenSAT.1

Audiodeskription beschreibt für blinde und sehbehinderte Menschen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. In Dialogpausen erklärt ein Sprecher in knappen und präzisen Worten, was nicht über die Tonspur erkenntlich ist. Das reicht von der Landschaftsbeschreibung bis zu wichtigen Details in der Szene. Auch die Bewegungen und Gesichtsausdrücke der Charaktere werden beschrieben – eben alles, was für die Handlung des Filmes oder der Serie wichtig ist. So entsteht eine Hörfassung, die das ganze Bild wiedergibt – nur auf der Audioebene.

Kommende Sendungen mit Audiodeskription Mittwoch, 03.12.2025, 20:15 und 01:20 Uhr:

KING ARTHUR - LEGEND OF THE SWORD