Kabel Eins Doku: Störungen melden

Bei Empfangsproblemen wenden sich Zuschauer häufig direkt an den Sender. Allerdings können wir in unserer Sendezentrale nur den Rückempfang vom Satelliten direkt überprüfen.

Bei allen anderen Empfangswegen (Kabel, IPTV, DVB-T2) müssen die jeweiligen Anbieter handeln – als Sender haben wir keine Möglichkeit, Störungen in deren Netzen genau zu lokalisieren oder zu beheben. Sollten Empfangsprobleme einmal länger andauern, bitten wir dich, deinen Netzanbieter über seinen Kundendienst oder technischen Support direkt zu informieren. Nur so kann eine schnelle Behebung erfolgen.

Natürlich kontaktieren wir bei einer Häufung ähnlicher Meldungen den Netzbetreiber auch direkt. Leider fehlen bei den eingehenden Nachrichten aber oft wichtige Infos, damit wir schnell und gezielt handeln können.

Bitte gib uns uns deshalb in deiner Nachricht immer diese kurzen Hinweise:

Wie äußert sich die Störung? Ein paar Stichworte reichen schon aus.

Welchen Empfangsweg nutzt du (Satellit, Kabel, IPTV, DVB-T2 …)?

Siehst du den Sender in Standardauflösung (SD) oder ist der HD-Kanal betroffen?

Bei Empfang via Kabel oder IPTV: Von welchem Anbieter beziehst du deinen Anschluss?

Und wo wohnst du? Du kannst uns hier einfach deine Postleitzahl, den Ortsnamen oder die Region nennen, genaue Adressen sind nicht erforderlich.

Häufig liegen die Ursachen für Empfangsprobleme bei Geräten oder Anlagen, Verkabelungen, Hausanschlüssen, etc. – selbst, wenn nur ein Sender betroffen ist. In solchen Fällen können wir nicht konkret weiterhelfen, geben dir aber gerne Tipps, die zur Eingrenzung oder Behebung helfen können.