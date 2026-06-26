Im Sommer auf ProSieben und Joyn
"Ich durchschaue jeden!": Mentalisten-Show mit Timon Krause startet bald
Aktualisiert:von PM / SB
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10 Fragen an Mentalist Timon Krause: Magie oder einfaches Handwerk?
Videoclip • 12:57 Min • Ab 12
Wer kann Mentalist Timon Krause austricksen? Das ist die große Frage in einer neuen Primetime-Show auf ProSieben und Joyn. Jetzt gibt's weitere Infos zum Start von "Ich durchschaue jeden!".
Das Wichtigste zuerst: Die neue Show "Ich durchschaue jeden!" startet am 5. August auf ProSieben und Joyn und ist dann immer mittwochs, 20:15 Uhr, zu sehen. Matthias Opdenhövel moderiert.
Und darum geht es: Mentalist Timon Krause trifft auf berühmte Gäst:innen und versucht, diese zu lesen und zu lenken. Wie berechenbar sind Menschen? Wird es den Promis gelingen, den größten Trickser Europas selbst auszutricksen?
Was Timon Krause hier auf die Bühne bringt, ist unglaublich unterhaltsam und gleichzeitig total unberechenbar.
Beeindruckt ergänzt der Moderator: "Man weiß nie, ob man gerade Zuschauer ist oder längst selbst Teil des Experiments."
Vorgeschmack: Der Mentalist zu Gast bei "Experte für alles"
Timon Krause auf ProSieben: Dokureihe ergänzt die Mentalisten-Show
Wer noch mehr über die rätselhaften Fähigkeiten von Timon Krause erfahren will, bekommt an den Themenabenden auf ProSieben reichlich Gelegenheit dazu. Im Anschluss an "Timon Krauses Mentalisten Show" zeigt der Sender jeweils ab 21:45 Uhr die Reihe "Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku".
Darin nimmt Timon Krause die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in die menschliche Psyche und entschlüsselt die Mechanismen hinter Liebe, Selbstoptimierung, Hypnose, Alltagsmanipulation und Wahrnehmung.
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