HBO-Serie startet 2027 Emotionale Worte: "Harry Potter"-Ikone Daniel Radcliffe wendet sich an seinen Nachfolger Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Malika Baratov Daniel Radcliffe spricht über seinen Brief an den neuen "Harry Potter"-Darsteller. Bild: picture alliance / Sipa USA

Mit einer liebevollen Botschaft begrüßt Daniel Radcliffe die nächste "Harry Potter"-Generation und gesteht, dass die ersten Bilder des jungen Casts bei ihm einen Schub purer Nostalgie ausgelöst haben.

Daniel Radcliffe übergibt den Zauberstab an die nächste Generation: Der ehemalige "Harry Potter"-Darsteller verriet in der US-Sendung "Good Morning America", dass er Dominic McLaughlin, der in der kommenden HBO-Serie die ikonische Hauptrolle übernimmt, persönlich geschrieben hat. Moderator Sam Champion hatte Radcliffe auf die Serienversion angesprochen, in der zudem Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger zu sehen sein werden.

Der 36-Jährige erzählte offen, wie der Kontakt zustande kam. "Ich habe Dominic geschrieben, und ich habe ihm einen Brief geschickt, und er hat mir eine sehr süße Nachricht zurückgeschickt", sagte der Brite. Ihm sei es wichtig gewesen, dem jungen Cast einfach alles Gute mit auf den Weg zu geben, ohne jeglichen Druck. "Ich möchte nicht ein Schatten im Rampenlicht dieser Kinder sein", betonte er. Was er Dominic mitgeben wollte, beschreibt er so:

Ich wollte ihm nur schreiben: 'Ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere Zeit'. Daniel Radcliffe

Die ersten veröffentlichten Fotos des neuen Trios lösten bei Radcliffe starke Emotionen aus. Er sei tief berührt gewesen und hätte die Nachwuchsdarsteller am liebsten sofort umarmt. "Sie scheinen so jung. Ich schaue sie an und denke: 'Es ist verrückt, dass ich das gemacht habe'", reflektierte er im Interview.

"Harry Potter"-Serie 2027 Die Dreharbeiten zur neuen "Harry Potter"-Serie laufen seit Juli, der Start ist für 2027 geplant. Jede Staffel soll sich einem der sieben Bücher widmen. Neben McLaughlin als Harry wurden bereits weitere Rollen besetzt: John Lithgow (80) wird als Albus Dumbledore auftreten, Paapa Essiedu als Professor Snape, Johnny Flynn (42) als Lucius Malfoy und Warwick Davis (55) kehrt als Filius Flitwick zurück. Damit setzt das Projekt auf eine Mischung aus neuen Namen und bekannten Gesichtern.

Zehn Jahre "Harry Potter" und was danach kam Für Radcliffe bleibt Hogwarts ein entscheidender Teil seines Lebens. Zehn Jahre lang verkörperte er den berühmten Zauberschüler - von 2001 bis 2011 in acht Kinofilmen - eine Zeit, die ihn nachhaltig geprägt hat. Danach folgten zahlreiche weitere Rollen und kreative Projekte. Im März 2026 feiert sein Solo-Stück "Every Brilliant Thing" in New York Premiere. Gegenüber dem US-Magazin "People" erklärte er, warum er sofort zugesagt hat: "Dieses Stück ist so spannend und anders als alles, was ich bisher gemacht habe. [...] Ich wusste einfach sofort, als ich es gelesen hatte, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lassen darf."

