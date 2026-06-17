Tennis ATP-Turnier in Halle 2026: Übertragung von Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann live im kostenlosen Livestream und Free-TV Aktualisiert: Vor 42 Minuten von Christian Stüwe :newstime Zverev verrät Geheimnis über seine Tochter Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die French Open hat Alexander Zverev gewonnen, nun steht bei den Terra Wortmann Open in Halle die Generalprobe für Wimbledon an. Im Achtelfinale kommt es zum deutschen Duell mit Yannick Hanfmann. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

Terra Wortmann Open 2026: Wann und wo wird gespielt? Die Terra Wortmann Open in Halle gelten als Generalprobe für Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli). Wie bei dem Grand-Slam-Highlight in London wird auch in Halle, etwa 15 Kilometer nordwestlich von Bielefeld gelegen, auf Rasen gespielt. Weshalb die Weltelite des Tennis gerne nach Nordrhein-Westfalen reist, um die Form vor Wimbledon zu testen. Das Tennisturnier in Halle geht in diesem Jahr in die 33. Auflage, es gehört zur Kategorie ATP Tour 500. Was bedeutet, dass der Turniersieger im Einzel 500 Punkte für die Weltrangliste erhält. Das Gesamtpreisgeld liegt bei 2.583.330 Euro, der Sieger nimmt 471.755 Euro mit nach Hause. Begonnen hat das Turnier in Halle am 13. Juni mit den Qualifikationsrunden, am 15. Juni startet das Hauptfeld mit insgesamt 32 Spielern. Das Finale findet am Sonntag, 21. Juni statt.

Terra Wortmann Open am Donnerstag ab 11:30 Uhr kostenlos streamen Hier geht's zum ATP-Turnier in Halle im Livestream

Hier siehst du die Terra Wortmann Open im Livestream Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 15:30 Uhr • Tennis: Terra Wortmann Open 2026 ATP Halle : Achtelfinale Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Tennis in Halle 2026: Zverev gegen Hanfmann im kostenlosen Livestream Bei den French Open hat Alexander Zverev den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert und sich endlich einen Grand-Slam-Titel gesichert. Bei den Terra Wortmann Open trifft er nun im Achtelfinale auf Yannick Hanfmann. Das deutsche Duell ist für Donnerstag, den 18. Juni, angesetzt worden. Die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus.terra Die Spiele der Terra Wortmann Open kannst du im kostenlosen Eurosport-Livestream auf Joyn verfolgen.

Wo kannst du die Spiele im Free-TV sehen? Wie schon bei den French Open übertragt Eurosport auch das Turnier aus Halle. Täglich gibt es die Spiele der Terra Wortmann Open ab 11:30 Uhr live im Free-TV zu sehen.

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Terra Wortmann Open 2026: Zverev mit gelungenem Start in die Rasensaison Ein bisschen holprig war der erste Auftritt auf Rasen schon, doch Alexander Zverev bezwang den Tschechen Vit Kopriva in drei Sätzen 6:3, 4:6 und 6:2. Die Umstellung auf den Rasen in Halle machte dem French-Open-Sieger zu schaffen. über zwei Stunden dauerte das Match gegen Kopriva. Immer wieder haderte Zverev, er fand aber vor allem im dritten Satz dann auch besser ins Spiel. Das Turnier in Halle ist für Deutschland Nummer eins die Generalprobe für Wimbledon, das Grand-Slam-Turnier startet am 29. Juni in London. Zunächst einmal will "Sascha" aber ein gutes Ergebnis in Halle einfahren, am Donnerstag wartet im Achtelfinale mit Yannick Hanfmann ein deutscher Gegener auf ihn. Der Karlsruher setzte sich am Dienstag überraschend mit 6:2 und 6:2 gegen Joao Fonseca durch, wobei auch der junge Brasilianer mit der Umstellung von den Sandplätzen der French Open auf das Grün in Halle zu kämpfen hatte. Hanfmann befindet sich derzeit in guter Form, der 34-Jährige gewann in der vergangenen Woche in Stuttgart mit Jan-Lennard Struff die Doppelkonkurrenz bei den Boss Open. Nun will er Alexander Zverev ärgern - das bisher einzige Duell der beiden Deutschen auf der Tour gewann die Nummer drei der Welt 2018 in München in drei Sätzen.

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Terra Wortmann Open 2026: Die Spiele der Deutschen am Donnerstag Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann

Terra Wortmann Open 2026: Die Sieger der letzten fünf Jahre Herren: 2025: Alexander Bublik (Kasachstan)

2024: Jannik Sinner (Italien)

2023: Alexander Bublik (Kasachstan)

2022: Hubert Hurkacz (Polen)

2021: Ugo Humbert (Frankreich)

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zu den Terra Wortmann Open 2026 auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zu dem ATP-Turnier in Halle schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das Tennisturnier auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

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Kostenlose Übertragung der Terra Wortmann Open auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.