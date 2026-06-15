Nach French-Open-Sieg ATP-Tennis-Turnier in Halle 2026 live: Übertragung von Alexander Zverev vs. Vit Kopriva im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe Alexander Zverev verlor in Halle im vergangenen Jahr im Halbfinale gegen Daniil Medwedew. Bild: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Die French Open hat Alexander Zverev gewonnen, nun steht bei den Terra Wortmann Open in Halle die Generalprobe für Wimbledon an. Erster Gegner ist am Dienstag Vit Kopriva. Auch Yannick Hanfmann ist im Einsatz. So siehst du die Spiele im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

Terra Wortmann Open 2026: Wann und wo wird gespielt? Die Terra Wortmann Open in Halle gelten als Generalprobe für Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli). Wie bei dem Grand-Slam-Highlight in London wird auch in Halle, etwa 15 Kilometer nordwestlich von Bielefeld gelegen, auf Rasen gespielt. Weshalb die Weltelite des Tennis gerne nach Nordrhein-Westfalen reist, um die Form vor Wimbledon zu testen. Das Tennisturnier in Halle geht in diesem Jahr in die 33. Auflage, es gehört zur Kategorie ATP Tour 500. Was bedeutet, dass der Turniersieger im Einzel 500 Punkte für die Weltrangliste erhält. Das Gesamtpreisgeld liegt bei 2.583.330 Euro, der Sieger nimmt 471.755 Euro mit nach Hause. Begonnen hat das Turnier in Halle am 13. Juni mit den Qualifikationsrunden, am 15. Juni startet das Hauptfeld mit insgesamt 32 Spielern. Das Finale findet am Sonntag, 21. Juni statt.

Hier siehst du die Terra Wortmann Open im Livestream Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 15:30 Uhr • Tennis: Terra Wortmann Open 2026 Halle : 1. Runde Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Tennis in Halle 2026: Zverev gegen Kopriva im kostenlosen Livestream Bei den French Open hat Alexander Zverev den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert und sich endlich einen Grand-Slam-Titel gesichert. Bei den Terra Wortmann Open trifft er nun im ersten Match nach dem Triumph von Paris auf den Weltranglisten-64. Vit Kopriva. Das Auftaktmatch Zverev gegen Kopriva ist für Dienstag, den 16. Juni, angesetzt worden. Das Match beginnt nicht vor 15:00 Uhr, der genaue Beginn des Spiels richtet sich nach dem Ablauf der vorherigen Matches. Die Spiele der Terra Wortmann Open kannst du im kostenlosen Eurosport-Livestream auf Joyn verfolgen.

Wo kannst du die Spiele im Free-TV sehen? Wie schon bei den French Open übertragt Eurosport auch das Turnier aus Halle. Täglich gibt es die Spiele der Terra Wortmann Open ab 11:30 Uhr live im Free-TV zu sehen.

Terra Wortmann Open am Dienstag ab 11:30 Uhr kostenlos streamen Hier geht's zum ATP-Turnier in Halle im Livestream

Terra Wortmann Open 2026: Welche Stars sind dabei? Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig besetzt. Neben Alexander Zverev ist auch Flavio Cobolli dabei, gegen den Deutschlands Nummer eins das Finale der French Open in fünf dramatischen Sätzen gewann. Ein Wiedersehen der beiden Kontrahenten ist in Halle ebenfalls erst im Finale möglich. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner fehlt nach seinem Zweitrundenaus in Paris in diesem Jahr in Halle genauso wie der verletzte Carlos Alacaraz. Weshalb Zverev als topgesetzter Spieler in das Rasenturnier startet. Felix Auger-Aliassime folgt an Position 2 vor Ben Shelton (3), Daniil Medvedev (4), Taylor Fritz (5) und Cobolli (6). Titelverteidiger ist Alexander Bublik, der Kasache ist in diesem Jahr an Position 7 gesetzt. Das Favoritenfeld rundet Andrey Rublev an Position 8 ab. Mit Nick Kyrgios, der per Wildcard ins Hauptfeld gerückt ist, und Supertalent Joao Fonseca stehen weitere hochkarätige Stars in Halle auf dem Rasen. Aus Deutschland ist Daniel Altmaier nach einem Sieg gegen Nikolos Bassilaschwili bereits für das Achtelfinale qualifiziert, Max Schönhaus ist in der ersten Runde ausgeschieden. Yannick Hanfmann spielt am Dienstag im Sechzehntelfinale gegen den Brasilianer Fonseca.

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Terra Wortmann Open 2026: Die Spiele der Deutschen am Dienstag Nicht vor 12:40 Uhr: Joao Fonseca vs. Yannick Hanfmann Nicht vor 15:00 Uhr: Alexander Zverev vs. Vít Kopriva

Terra Wortmann Open 2026: Die Sieger der letzten fünf Jahre Herren: 2025: Alexander Bublik (Kasachstan)

2024: Jannik Sinner (Italien)

2023: Alexander Bublik (Kasachstan)

2022: Hubert Hurkacz (Polen)

2021: Ugo Humbert (Frankreich)

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zu den Terra Wortmann Open 2026 auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zu dem ATP-Turnier in Halle schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das Tennisturnier auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

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