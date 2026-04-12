Auf Joyn und ProSieben MAXX BMW Open 2026: Alles zu Livestream, Spielplan und Übertragung des ATP-Turniers in München - Schwieriges Los für Alexander Zverev Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist Stammgast bei den BMW Open by Bitpanda und konnte 2017, 2018 und 2025 das Turnier gewinnen. Bild: Philippe Ruiz

Vom 11. bis 19. April schlagen bei den BMW Open by Bitpanda einige der besten Tennisspieler der Welt in München auf. Das traditionsreiche Turnier wird im kostenlosen Livestream und im Free-TV übertragen. So siehst du die Tennis-Matches.

BMW Open 2026: Wo kannst du die Spiele im kostenlosen Livestream sehen? Am Samstag, den 11. April, beginnen die BMW Open by Bitpanda in München mit den Qualifikationsrunden, das Hauptfeld startet am Montag, den 13. April. Auf der Anlage des MTTC Iphitos werden einige der besten Tennisprofis der Welt um den Titel kämpfen - darunter der aktuelle Weltranglistendritte Alexander Zverev sowie fünf weitere Top-20-Spieler. Das traditionsreiche Sandplatzturnier geht in seine 110. Auflage. Seit dem vergangenen Jahr gehören die BMW Open zur prestigeträchtigen 500er-Kategorie der ATP und zählen damit zu den 30 bedeutendsten Herrenturnieren weltweit. Entsprechend hoch ist die Ausbeute an wichtigen Weltranglistenpunkten. Alle Matches vom Centercourt werden live und kostenlos auf Joyn übertragen.

Die Übertragungen der BMW Open starten am 13. April auf Joyn Hier geht's zu den BMW Open im Livestream

BMW Open 2026: Wo kannst du die Spiele im Free-TV sehen? Die Halbfinals am 18. April und das Finale am 19. April werden zusätzlich im Free-TV auf ProSieben MAXX zu sehen sein.

Samstag, 18.04. 13:15 Uhr • Tennis: BMW open 2026 Das Halbfinale im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

BMW Open 2026 live: Die Übertragungen auf Joyn in der Übersicht Montag, 13. April ab 11:00 Uhr

Dienstag, 14. April ab 11:00 Uhr

Mittwoch, 15. April ab 11:00 Uhr

Donnerstag, 16. April ab 11:00 Uhr

Freitag, 17. April ab 11:00 Uhr

Samstag, 18. April ab 13:15 Uhr

Sonntag, 19. April ab 13:15 Uhr

Sonntag, 19.04. 13:15 Uhr • Tennis: BMW open 2026 Finale im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

BMW Open 2026: Titelverteidiger Zverev als Favorit im hochkarätigen Teilnehmerfeld Tennis-Stars aus aller Welt reisen nach München, um bei den BMW Open im Einzel und Doppel auf Titeljagd zu gehen. Als aktuelle Nummer drei der Weltrangliste und Titelverteidiger ist Alexander Zverev auch bei der 110. Austragung des Turniers der Favorit. Insgesamt ist das Feld so hochkarätig besetzt wie nie zuvor: Sechs Spieler aus den Top 20 werden auf der Iphitos-Anlage am Aumeister aufschlagen. Neben Zverev zählt Vorjahresfinalist Ben Shelton zum engsten Favoritenkreis, aber auch mit der Nummer 11 der Welt, dem Kasachen Alexander Bublik, ist fest zu rechnen. Flavio Cobolli, Luciano Darderi und Francisco Cerúndolo komplettieren die Riege der Top-20-Akteure und streben danach, sich in der bayerischen Landeshauptstadt den Titel zu sichern. Zusätzlich schlagen mit Denis Shapovalov und Hubert Hurkacz zwei ehemalige Top-10-Spieler in München auf. Mit Marin Čilić und Stefanos Tsitsipas haben zudem zwei weitere große Namen der Tour gemeldet. Auch das deutsche Tennis ist stark vertreten: Jan-Lennard Struff, der Turniersieger von 2024, erhielt diesmal eine Wildcard und möchte die Favoriten erneut ärgern. Ebenfalls per Wildcard rücken Yannick Hanfmann und das 18-jährige Nürnberger Talent Justin Engel direkt ins Hauptfeld vor, während Daniel Altmaier von Absagen profitierte und direkt ins Hauptfeld aufrückte.

BWM Open by Bitpanda: Die Auslosung der 1. Runde Am Samstagvormittag wurde die 1. Runde der BMW Open ausgelost. Alexander Zverev erwischte mit Miomir Kecmanovic einen schwierigen Gegner, er verlor gegen den Serben in diesem Jahr bereits in Acapulco. Die Spiele sind noch nicht zeitgenau angesetzt, los geht es am Montag auf dem Centercourt um 11:00 Uhr. Die Spiele der deutschen Tennisprofis in der ersten Runde im Überblick: Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic

Jan-Lennard Struff - Francisco Cerundolo

Justin Engel - Vit Kopriva

Daniel Altmaier - Marin Cilic

Alexander Blockx - Yannick Hanfmann

Fakten zu bei den BMW Open by Bitpanda 2026 Turniername: BMW Open Wettbewerb: ATP 500 Datum: 11. April 2026 mit der Qualifikationsmatches, 1. Runde des Hauptfeldes am 13. April Ort: Anlage des MTTC Iphitos (München) Belag: Sand Livestream: Joyn Free-TV: Halbfinals (18. April) und das Finale (19. April) auf ProSieben MAXX

Die BMW Open starten am 13. April auf Joyn Hier geht's zu den BMW Open im Livestream

BMW Open 2026: Die Geschichte des traditionsreichen Turniers in München Die BMW Open werden 2026 bereits zum 110. Mal ausgetragen. Erstmals fand die Traditions-Veranstaltung im Jahr 1900 unter dem Namen "Internationale Tennis-Meisterschaften von Bayern" statt. Anders als viele andere Traditions-Turniere jener Zeit wurden die Meisterschaften in München von Beginn an auf Sandplätzen entschieden. Die Anlage des MTTC Iphitos grenzt direkt an den Englischen Garten, internationale Legenden wie Roger Federer, Ivan Lendl, Andy Murray und Michael Stich trugen sich hier bereits in die Siegerlisten ein. Auch für Boris Becker war München ein besonderes Pflaster: Er feierte hier 1984 an der Seite von Wojciech Fibak seinen ersten größeren Titel auf der Tour im Doppel. Alexander Zverev, der das Einzel-Turnier bereits 2017, 2018 und 2025 gewinnen konnte, kehrt auch dieses Jahr als einer der Favoriten zurück. Gespielt wird auf einem modernen, temporären Center Court, der 6.500 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bietet. Dank des Aufstiegs in die 500er-Kategorie der ATP liegt das Gesamtpreisgeld der BMW Open by Bitpanda in diesem Jahr erneut bei rund 2,56 Millionen Euro.

Kostenloser Livestream der BMW Open auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zu den BWM Open by Bitpanda schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn-App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf dem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhones und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Tennis-Matches auf dem Gerät deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlos die BMW Open auf dem PC live schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.