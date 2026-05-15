Testspiel im Free-TV Dänemark - Deutschland: Der Handball-Kracher heute im kostenlosen Joyn-Livestream und auf ProSieben Veröffentlicht: Vor 58 Minuten von Christian Stüwe Das EM-Finale im Januar verloren die deutschen Handballer mit Franz Semper (l.) mit 27:34 gegen Dänemark. Bild: IMAGO / wolf-sportfoto

Die deutschen Handballer treffen auf den Welt- und Europameister und testen ihre Form mit Blick auf die WM 2027 in Deutschland: Die Neuauflage des EM-Finales wird im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Free-TV auf ProSieben übertragen. So siehst du das Spiel.

Wo kannst du das Handball-Spiel Dänemark - Deutschland im kostenlosen Livestream sehen? Das Testspiel Dänemark - Deutschland wird am Freitagabend im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Als Kommentatoren sind Florian Schmidt-Sommerfeld und Mattis Oberbach im Einsatz, als Experte ist der frühere Nationaltorwart Silvio Heinevetter zu Gast. Moderiert wird die Sendung von Andrea Kaiser.

Lass dir dieses spektakuläre Testspiel nicht entgehen Heute, 19:00 Uhr • Handball Länderspiel "Dänemark - Deutschland" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Handball: Wann und wo spielt Deutschland gegen Dänemark? Uhrzeit und Anwurf Anwurf ist am Freitagabend, 15. Mai, um 19:30 Uhr in der knapp 16.000 Zuschauer:innen fassenden Royal Arena in Kopenhagen. Dänemark ist amtierender Weltmeister und Europameister, bei den Olympischen Spielen 2024 gewann die Ausnahmemannschaft um Mathias Gidsel ebenfalls Gold. Für die deutschen Handballer, die sich Dänemark im EM-Finale und im Endspiel der olympischen Spiele geschlagen geben musste, wird die Partie somit zum ultimativen Test mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Jahr. Am Sonntag in Köln treffen die beiden Mannschaften dann ein zweites Mal aufeinander.

Handball: Testspiel Dänemark - Deutschland live im Free-TV Der Testspiel-Kracher zwischen Deutschland und Dänemark wird am Freitag, 15. Mai, auch live im Free-TV auf ProSieben übertragen. Der Anwurf erfolgt - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream auf Joyn - um 19:30 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 19 Uhr.

Am Freitag, 15. Mai, ab 19 Uhr: Hier geht's zu Dänemark - Deutschland im Livestream

Handball: Fakten zum Testspiel Dänemark vs. Deutschland Datum: Freitag, 15. Mai 2026 Anwurf: 19:30 Uhr Beginn der Vorberichte im Livestream: 19 Uhr Ort: Royal Arena (Kopenhagen, Dänemark) Paarung: Dänemark - Deutschland Wettbewerb: Testspiel Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams um 19 Uhr Live im Free-TV: ProSieben

Handball: Deutschland testet gegen die Übermannschaft Dänemark Im Finale der Europameisterschaft am 1. Februar dieses Jahres hielten die deutschen Handballer lange gegen Dänemark mit, das DHB-Team zeigte eine starke Leistung - verlor am Ende aber dennoch mit 27:34. Im olympischen Finale 2024 musste sich die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason den Dänen ebenfalls mit 26:39 geschlagen geben. Nun kommt es gleich zwei Mal zur Neuauflage des Duells mit der derzeit besten Handballmannschaft der Welt: Am Freitag trifft das DHB-Team in Kopenhagen auf die Dänen, am Sonntag empfangen die deutschen Handballer Dänemark in Köln. Mit Blick auf die Heim-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr werden die Spiele zur Standortbestimmung und sollen wichtige Erkenntnisse liefern. "Spiele gegen Top-Mannschaften zu haben, ist für uns sehr wichtig. Unter schwierigen Bedingungen können wir am besten lernen. Und dafür gibt es aktuell keinen besseren Gegner als Dänemark", sagte Bundestrainer Gislason. Mit Moritz Sauter (HSV Hamburg) und Vincent Büchner (ThSV Eisenach) stehen zwei Debütanten im Kader, die sich Hoffnung auf eine Nominierung für die WM machen dürfen.

Das nächste Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Dänemark folgt am 17. Mai Sonntag, 17.05. 15:00 Uhr • Handball Länderspiel "Deutschland - Dänemark" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Testspiele gegen Dänemark: Der Kader deutschen Handballer Torhüter: David Späth (Rhein-Neckar Löwen)

Andreas Wolff (THW Kiel) Außen: Vincent Büchner (ThSV Eisenach)

Tim Freihöfer (Füchse Berlin)

Mathis Häseler (VfL Gummersbach)

Lukas Zerbe (THW Kiel) Rückraum: Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt)

Tom Kiesler (VfL Gummersbach)

Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN)

Matthes Langhoff (Füchse Berlin)

Nils Lichtlein (Füchse Berlin)

Moritz Sauter (HSV Hamburg)

Miro Schluroff (VfL Gummersbach)

Franz Semper (SC DHfK Leipzig)

Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf) Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf)

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum Spiel Dänemark - Deutschland auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark bei der Handball-WM am Freitag und Sonntag schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach im Google Play Store (für Android) oder im Apple App Store (für Apple iPhone und Tablet). Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das Handballspiel bequem auf deinem Smart-TV im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des Handball-Testspiels auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.