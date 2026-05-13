Eishockey Eishockey-WM 2026: Hartes Programm für deutsche Nationalmannschaft Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von Matthias Ondracek Wie im Vorjahr verlor die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe gegen die USA mit 2:5 Bild: IMAGO/Jan Huebner

Was sagen der Bundestrainer und die Spieler nach dem Training am letzten Tag vor Start der Eishockey-WM in der Schweiz? Das können alle Fans im exklusiven Joyn-Livestream "ran Eishockey: WM 2026 – Noch 1 Tag" sehen.

Live-Sondersendung "ran Eishockey: WM 2026 – Noch 1 Tag" Moderator Matthias Killing, Reporter Christoph Dommisch, Kommentator Jan Lüdeke und die beiden Eishockey-Experten Uwe Krupp und Stefan Ustorf berichten über die abschließenden Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft, die Vorrundengegner und holen letzte Stimmen der Spieler und des Bundestrainers Harold Kreis nach dem Donnerstags-Training ein. Dazu blicken sie auf das Team des Gastgebers Schweiz, das nach zwei verlorenen WM-Finals beim Heim-Turnier endlich den Titel holen will.

Für Bundestrainer Harold Kreis sind die 89. Titelkämpfe in der Schweiz die vierte Weltmeisterschaft seit seinem Amtsantritt im März 2023. Gleich bei seinem Einstand erreichte die deutsche Mannschaft die Silbermedaille und somit erstmals nach 70 Jahren WM-Edelmetall. Seither wartet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft jedoch auf einen Erfolg in der K.o.-Runde. 2024 unterlag Deutschland im Viertelfinale gegen die Schweiz. Bei der vergangenen Ausgabe scheiterte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) sogar in der Vorrunde. Auch in diesem Jahr wird das Weiterkommen kein Selbstläufer. Deutschland erwischte mit Titelverteidiger USA, Gastgeber Schweiz, dem viermaligen Weltmeister Finnland sowie Lettland, Österreich und Ungarn keine leichte Gruppe. Mindestens Platz vier ist nötig.

Eishockey-WM 2026: Drei NHL-Profis, sechs Berliner und fünf Neulinge Kurz vor der Abreise nach Zürich am Montag hat Bundestrainer Harold Kreis sein 25-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz bekanntgegeben. Nach dem letzten Test gegen die USA (2:5) in Mannheim am Sonntag stießen noch fünf Akteure von Meister Eisbären Berlin zum Kader. Jonas Stettmer, Eric Mik, Kai Wissmann, Andreas Eder, Frederik Tiffels und Manuel Wiederer verstärken Deutschland bei den Titelkämpfen. Mit Moritz Seider (Detroit Red Wings), Joshua Samanski (Edmonton Oilers) sowie Goalie Philipp Grubauer (Seattle Kraken) stehen drei aktuelle NHL-Profis im WM-Kader. Aus der Olympia-Mannschaft sind noch insgesamt zwölf Spieler mit dabei. Ein Quintett steht unterdessen vor dem WM-Debüt: Dominik Bokk, Samuel Dove McFalls, Phillip Sinn, Stettmer und Marcus Weber.

Das komplette deutsche WM-Aufgebot: Tor: Philipp Grubauer, Maximilian Franzreb, Jonas Stettmer Verteidigung: Leon Gawanke, Leon Hüttl, Eric Mik, Moritz Seider, Phillip Sinn, Fabio Wagner, Marcus Weber, Kai Wissmann Angriff: Dominik Bokk, Samuel Dove-McFalls, Andreas Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch, Dominik Kahun, Maximilian Kastner, Nicolas Krämmer, Stefan Loibl, Marc Michaelis, Joshua Samanski, Frederik Tiffels, Parker Tuomie, Manuel Wiederer

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Sendeinformationen Der deutsche Spielplan: Alle Übertragungen auf ProSieben und Joyn Finnland vs. Deutschland, Freitag, 15. Mai, ab 15:45 Uhr (Bully: 16:20 Uhr)

Deutschland vs. Lettland, Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr (Bully: 20:20 Uhr)

Deutschland vs. Schweiz, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr (Bully: 20:20 Uhr)

USA vs. Deutschland, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr (Bully: 20:20 Uhr)

Deutschland vs. Ungarn, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr (Bully: 16:20 Uhr)

Österreich vs. Deutschland, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr (Bully: 20:20 Uhr)

Deutschland vs. Großbritannien, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr (Bully: 20:20 Uhr)

Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr (Bully: 16:20 Uhr)

Halbfinale 1+2, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr (Bully: 15:20 und 18:20 Uhr)

Spiel um Platz 3, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr (Bully: 15:20 Uhr)

Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr (Bully: 20:20 Uhr)

Freitag, 15.05. 15:45 Uhr • IIHF Eishockey-WM Männer 2026 Finnland - Deutschland Verfügbar auf Joyn 125 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Sendeinformationen Der Spielplan: Alle Übertragungen auf ProSieben MAXX und Joyn Übertragungsstart (Eröffnungsbully)

Schweiz vs. USA, Freitag, 15. Mai, 19:50 Uhr (20:20 Uhr)

USA vs. Finnland, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr (16:20 Uhr)

Lettland vs. Österreich, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr (16:20 Uhr)

Schweiz vs. Österreich, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr (16:20 Uhr)

Lettland vs. Finnland, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr (16:20 Uhr)

Finnland vs. Österreich, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr (20:20 Uhr)

Österreich vs. USA, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr (16:20 Uhr)

Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr (20:20 Uhr)