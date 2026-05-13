Eishockey
Eishockey-WM 2026: Hartes Programm für deutsche Nationalmannschaft
Veröffentlicht:von Matthias Ondracek
Was sagen der Bundestrainer und die Spieler nach dem Training am letzten Tag vor Start der Eishockey-WM in der Schweiz? Das können alle Fans im exklusiven Joyn-Livestream "ran Eishockey: WM 2026 – Noch 1 Tag" sehen.
Live-Sondersendung "ran Eishockey: WM 2026 – Noch 1 Tag"
Moderator Matthias Killing, Reporter Christoph Dommisch, Kommentator Jan Lüdeke und die beiden Eishockey-Experten Uwe Krupp und Stefan Ustorf berichten über die abschließenden Vorbereitungen der deutschen Nationalmannschaft, die Vorrundengegner und holen letzte Stimmen der Spieler und des Bundestrainers Harold Kreis nach dem Donnerstags-Training ein. Dazu blicken sie auf das Team des Gastgebers Schweiz, das nach zwei verlorenen WM-Finals beim Heim-Turnier endlich den Titel holen will.
Für Bundestrainer Harold Kreis sind die 89. Titelkämpfe in der Schweiz die vierte Weltmeisterschaft seit seinem Amtsantritt im März 2023. Gleich bei seinem Einstand erreichte die deutsche Mannschaft die Silbermedaille und somit erstmals nach 70 Jahren WM-Edelmetall.
Seither wartet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft jedoch auf einen Erfolg in der K.o.-Runde. 2024 unterlag Deutschland im Viertelfinale gegen die Schweiz. Bei der vergangenen Ausgabe scheiterte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) sogar in der Vorrunde.
Auch in diesem Jahr wird das Weiterkommen kein Selbstläufer. Deutschland erwischte mit Titelverteidiger USA, Gastgeber Schweiz, dem viermaligen Weltmeister Finnland sowie Lettland, Österreich und Ungarn keine leichte Gruppe. Mindestens Platz vier ist nötig.
Eishockey-WM 2026: Drei NHL-Profis, sechs Berliner und fünf Neulinge
Kurz vor der Abreise nach Zürich am Montag hat Bundestrainer Harold Kreis sein 25-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz bekanntgegeben. Nach dem letzten Test gegen die USA (2:5) in Mannheim am Sonntag stießen noch fünf Akteure von Meister Eisbären Berlin zum Kader.
Jonas Stettmer, Eric Mik, Kai Wissmann, Andreas Eder, Frederik Tiffels und Manuel Wiederer verstärken Deutschland bei den Titelkämpfen. Mit Moritz Seider (Detroit Red Wings), Joshua Samanski (Edmonton Oilers) sowie Goalie Philipp Grubauer (Seattle Kraken) stehen drei aktuelle NHL-Profis im WM-Kader.
Aus der Olympia-Mannschaft sind noch insgesamt zwölf Spieler mit dabei. Ein Quintett steht unterdessen vor dem WM-Debüt: Dominik Bokk, Samuel Dove McFalls, Phillip Sinn, Stettmer und Marcus Weber.
Das komplette deutsche WM-Aufgebot:
Tor: Philipp Grubauer, Maximilian Franzreb, Jonas Stettmer
Verteidigung: Leon Gawanke, Leon Hüttl, Eric Mik, Moritz Seider, Phillip Sinn, Fabio Wagner, Marcus Weber, Kai Wissmann
Angriff: Dominik Bokk, Samuel Dove-McFalls, Andreas Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch, Dominik Kahun, Maximilian Kastner, Nicolas Krämmer, Stefan Loibl, Marc Michaelis, Joshua Samanski, Frederik Tiffels, Parker Tuomie, Manuel Wiederer
Finnland - Deutschland
Eishockey-Weltmeisterschaft: Die Sieger der letzten Jahre
2025: USA
2024: Tschechien
2023: Kanada
2022: Finnland
2021: Kanada
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