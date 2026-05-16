Testspiel im Free-TV Deutschland - Dänemark: Der zweite Handball-Kracher auf ProSieben und im Joyn-Livestream Aktualisiert: Vor 12 Minuten von Christian Stüwe Die deutschen Handballer mit Miro Schluroff (l.) verloren das erste Testspiel in Dänemark mit 28:36. Bild: IMAGO/Gonzales Photo

Die deutschen Handballer treffen erneut auf den Welt- und Europameister und testen ihre Form mit Blick auf die WM 2027 in Deutschland: Die Neuauflage des EM-Finales wird im kostenlosen Livestream auf Joyn und im Free-TV auf ProSieben übertragen. So siehst du das Spiel.

Wo kannst du das Handball-Spiel Deutschland - Dänemark im kostenlosen Livestream sehen? Das Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark wird am Sonntagnachmittag im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Als Kommentatoren sind Florian Schmidt-Sommerfeld und Mattis Oberbach im Einsatz, als Experte ist der frühere Nationaltorwart Silvio Heinevetter zu Gast. Moderiert wird die Sendung von Andrea Kaiser.

Lass dir dieses spektakuläre Testspiel nicht entgehen Sonntag, 17.05. 15:00 Uhr • Handball Länderspiel Deutschland - Dänemark im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Handball: Wann und wo spielt Deutschland gegen Dänemark? Uhrzeit und Anwurf Anwurf ist am Sonntag, 17. Mai, um 15:30 Uhr in der bis zu 20.000 Zuschauer:innen fassenden LANXESS arena in Köln. Dänemark ist amtierender Weltmeister und Europameister, bei den Olympischen Spielen 2024 gewann die Ausnahmemannschaft um Mathias Gidsel ebenfalls Gold. Deutschland konnte gegen Dänemark seit 2016 nicht mehr gewinnen, auch im ersten Testspiel am Freitagabend setzte es eine deutliche 28:36-Niederlage. Die deutschen Handballer, die sich Dänemark auch im EM-Finale und im Endspiel der Olympischen Spiele geschlagen geben mussten, müssen sich im zweiten Testspiel am Sonntag mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Jahr steigern.

Handball: Testspiel Deutschland - Dänemark live im Free-TV Der Testspiel-Kracher zwischen Deutschland und Dänemark wird am Sonntag, 17. Mai, auch live im Free-TV auf ProSieben übertragen. Der Anwurf erfolgt - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream auf Joyn - um 15:30 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 15 Uhr.

Am Sonntag, 17. Mai, ab 15 Uhr: Hier geht's zu Deutschland - Dänemark im Livestream

Handball: Fakten zum Testspiel Deutschland - Dänemark Datum: Sonntag, 17. Mai 2026 Anwurf: 15:30 Uhr Beginn der Vorberichte im Livestream: 15 Uhr Ort: LANXESS arena (Köln, Deutschland) Paarung: Deutschland - Dänemark Wettbewerb: Testspiel Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams um 15 Uhr Live im Free-TV: ProSieben

Handball: Deutschland muss sich gegen Dänemark steigern Seit 2016 konnte Deutschland nicht mehr gegen die Übermannschaft aus Dänemark gewinnen. Auch am Freitagabend in Kopenhagen gab es eine deutliche 28:36-Niederlage. Das DHB-Team ließ dabei viele gute Wurfchancen aus, Bundestrainer Alfred Gislason beschwerte sich im Interview auf ProSieben über "sehr dumme Fehler" in dem Testspiel. "In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Fehlwürfe gehabt - wirklich auch viele klare Chancen, die wir nicht genutzt haben. In dieser Zeit kam auch dazu, dass wir nicht so die Torhüterleistung wie üblich bekommen haben", erklärte Alfred Gislason weiter. Gegen die derzeit beste Mannschaft der Welt haben die DHB-Handballer eine beinahe schon unheimliche Niederlagen-Serie. Im Finale der Europameisterschaft am 1. Februar dieses Jahres hielten die deutschen Handballer lange gegen Dänemark mit, das DHB-Team zeigte eine starke Leistung - verlor am Ende aber dennoch mit 27:34. Im olympischen Finale 2024 musste sich die Mannschaft den Dänen ebenfalls mit 26:39 geschlagen geben. Mit Blick auf die Heim-WM in Deutschland im kommenden Jahr wäre ein Erfolgserlebnis gegen Dänemark deshalb sehr hilfreich. Die zweite Chance bekommt die deutsche Mannschaft am Sonntag in Köln - um das Ausnahmeteam schlagen zu können, werden sich die DHB-Handballer aber steigern müssen.

Testspiele gegen Dänemark: Der Kader deutschen Handballer Torhüter: David Späth (Rhein-Neckar Löwen)

Andreas Wolff (THW Kiel) Außen: Vincent Büchner (ThSV Eisenach)

Tim Freihöfer (Füchse Berlin)

Mathis Häseler (VfL Gummersbach)

Lukas Zerbe (THW Kiel) Rückraum: Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt)

Tom Kiesler (VfL Gummersbach)

Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN)

Matthes Langhoff (Füchse Berlin)

Nils Lichtlein (Füchse Berlin)

Moritz Sauter (HSV Hamburg)

Miro Schluroff (VfL Gummersbach)

Franz Semper (SC DHfK Leipzig)

Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf) Kreis: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf)

Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt)

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum Spiel Deutschland - Dänemark auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Testspiel zwischen Deutschland und Dänemark bei der Handball-WM am Freitag und Sonntag schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach im Google Play Store (für Android) oder im Apple App Store (für Apple iPhone und Tablet). Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das Handballspiel bequem auf deinem Smart-TV im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des Handball-Testspiels auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.

Am Sonntag, 17. Mai, ab 15 Uhr: Hier geht's zu Deutschland - Dänemark im Livestream