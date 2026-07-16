Beim Finale am 19. Juli sitzt er am Mikrofon Er liebt die "Lagerfeuer-Romantik" einer WM: Das ist ZDF-Reporter Oliver Schmidt Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Oliver Schmidt kommentiert am 19. Juli erstmals das Finale einer Fußball-WM. Bild: ZDF / NOI CREW

Am 19. Juli geht die Fußball-Weltmeisterschaft zu Ende. ZDF-Reporter Oliver Schmidt hat die große Ehre, das Finale zu kommentieren. Das ist über den Sportjournalisten bekannt.

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Mit dem insgesamt 104. Spiel endet am 19. Juli die 23. Fußball-WM der Männer. Während sich ab 21 Uhr auf dem Rasen des MetLife Stadiums in New York/New Jersey die Teams von Spanien und Argentinien gegenüberstehen, sitzt am ZDF-Mikrofon ein alter Bekannter: Oliver Schmidt. Der 1972 im westfälischen Erkelenz geborene Sportjournalist ist seit 2010 bei den Turnieren der Fußball-WM für das ZDF im Einsatz. Schmidt hat zudem bereits mehrere Endspiele der Champions League kommentiert. Auch das Finale der Europameisterschaft 2021 zwischen Italien und England (3:2 im Elfmeterschießen) hat er live begleitet.

Oliver Schmidt liebt es, "wie sehr Fußball Menschen verbinden kann" Der erstmalige Einsatz bei einem WM-Endspiel dürfte der bisherige Höhepunkt in der Karriere des 54-Jährigen sein. Zumal die Fußball-Weltmeisterschaften ein besonderes Ereignis sind. Für ihn seien es "vor allem die Menschen und diese unglaublichen Emotionen rund um das Turnier", die den besonderen Reiz ausmachen. Das sagte Oliver Schmidt kurz vor dem WM-Auftakt in einem Interview mit der Zeitung "Der Westen". "Natürlich ist der Fußball wichtig, aber oft bleiben mir eher die Begegnungen abseits des Platzes im Kopf", so der Journalist weiter. "Man sitzt plötzlich mit Leuten aus Uruguay, Argentinien oder Russland in einem Zug oder Flugzeug und kommt ins Gespräch. Das sind oft Momente, in denen man merkt, wie sehr Fußball Menschen verbinden kann." Im Gegensatz zur Bundesliga oder der Champions League habe eine WM darüber hinaus "immer noch eine ganz besondere Lagerfeuer-Romantik". Zwar laufe heutzutage ständig irgendwo Fußball, doch bei so einem Turnier "schauen plötzlich auch Menschen zu, die sich sonst kaum für Fußball interessieren".

Trinkpausen, VAR-Probleme: Das hatte Oliver Schmidt schon vor der WM im Blick Dass die neu eingeführten Trinkpausen einen spürbaren Einfluss auf das Spielgeschehen haben könnten, ahnte der Reporter schon vor dem Turnier. Die Trainer könnten in diesen drei Minuten "Spieler zu sich holen, taktische Dinge besprechen und versuchen, einen schlechten Spielverlauf zu verändern". Ein Paradebeispiel war das zweite Halbfinale zwischen England und Argentinien. Die Briten führten beim zweiten "Hydration Break" mit 1:0. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni stellte sein Team taktisch um und erzwang so den späten Sieg. Auch, dass das System mit den Video-Assistentent:innen Probleme bringen könnte, hatte Schmidt schon im Auge. Dieses gibt es zwar schon seit 2017, bei der WM kamen jedoch einige Verschärfungen hinzu. So durfte der "Video Assistant Referee" (VAR) erstmals auch bei der Vergabe von Verwarnungen eingreifen. "Das Problem ist für mich, dass man irgendwann automatisch anfängt, jede einzelne Gelbe Karte zu hinterfragen. Wir lassen immer mehr Technik in den Fußball hinein und verzetteln uns dadurch zunehmend in Details", kritisierte Schmidt. Die Regeln und Auslegungen seien inzwischen so komplex geworden, "dass man als Kommentator kaum noch alles alleine bewerten kann". Beim ZDF wird bei kniffligen Situationen, auch im Finale, der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer zugeschaltet.

Wer ist wer bei den Teams? Früher behalf sich Schmidt mit Stickeralben Beim aktuellen Turnier, das erstmals mit 48 Teams bestritten wurde, ist es eine der größten Herausforderungen für die Kommentator:innen, sich über die beteiligten Spieler ein Bild machen zu können. Früher habe sich Oliver Schmidt da teilweise mit Stickeralben beholfen, wie er in einem Interview mit "Radio Osnabrück" gestand. Dafür gebe es heute "die schöne Welt im Netz. Man kommt viel schneller an Namen, an Aussprachen, an Videos von einzelnen Spielern und Ländern". Verzwickt sei bei einer so großen Veranstaltung oft die richtige Aussprache der Namen. Als Beispiel nannte der Reporter den Spieler Yan Diomande von der Elfenbeinküste, Deutschlands Gruppengegner in der Vorrunde. Der werde offiziell französisch ausgesprochen, mit Betonung auf dem letzten Buchstaben des Nachnamens. Der Angreifer in Diensten von RB Leipzig habe aber bei der Deutschen Fußball Liga eine englische Aussprache hinterlegt - ein Relikt aus seiner Highschool-Zeit in den USA.

Oliver Schmidt arbeitet seit 1995 beim ZDF Oliver Schmidt spielte früher selbst aktiv Fußball. Seine ersten Berührungspunkte als Sportjournalist hatte der studierte Politikwissenschaftler ab 1990 als Lokalreporter in Erkelenz. Seit mehr als 30 Jahren ist er für das ZDF im Einsatz, zunächst als freier Mitarbeiter. Später leitete Schmidt das Team der Sendung "Das aktuelle Sportstudio", seit 2010 gehört er zum festen Kommentator:innenteam des Senders. Privat ist der zweifache Familienvater ein Fan des Traditionsvereins Fortuna Düsseldorf. Einen der Gründe dafür nannte er 2010 in der "Rheinischen Post": "Im Gegensatz zu den Spielen von Borussia Mönchengladbach auf dem Bökelberg gab's bei Fortuna im riesigen Rheinstadion nie Stress mit Karten."