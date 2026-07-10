Fußball Spanien - Belgien heute live: Übertragung Viertelfinale der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Matthias Ondracek ran Fußball WM 2026: Klopp erklärt! Das macht Spanien so stark Videoclip • 01:04 Min Link kopieren Teilen

Spanien trifft im Viertelfinale bei der WM 2026 auf Belgien. Im Duell zwischen dem Europameister und dem WM-Dritten von 2018 geht es am heutigen Freitag um den Einzug ins Halbfinale. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Spanien gegen Belgien? Am heutigen Freitag, 10. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft Europameister Spanien gegen Belgien. Die Partie findet in Los Angeles statt. Anpfiff im SoFi Stadium in Inglewood ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

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WM 2026: Wo kannst du heute Spanien gegen Belgien im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Spanien und Belgien wird heute im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Spanien gegen Belgien heute kostenlos ansehen Der Livestream startet heute um 20:15 Uhr

Spanien - Belgien heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Spanien und Belgien im Viertelfinale wird heute live im Free-TV vom ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Freitagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Marietta Slomka. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt.

Spanien gegen Belgien heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Freitag um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Spanien vs. Belgien Datum : Freitag, 10. Juli

Anstoß : 21 Uhr

Ort : SoFi Stadium (Inglewood/Los Angeles, USA)

Paarung : Spanien vs. Belgien

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)



Live im Free-TV: ZDF

Steht die Null bei Spanien auch im Viertelfinale gegen Belgien? Auch für Cristiano Ronaldo und Portugal war Spanien nicht zu knacken. Mit seinem späten Treffer zum 1:0-Sieg im Achtelfinale löste Joker Mikel Merino Jubelstürme in seinem Land aus und stürzte den Nachbarn ins Tal der Tränen. Nebenbei beendete der Angreifer des FC Arsenal die WM-Karriere von "CR7". Der Europameister blieb damit auch im sechsten WM-Spiel in Folge ohne Gegentor. Torhüter Unai Simon musste bei dieser Weltmeisterschaft noch kein einziges Mal hinter sich greifen. Beides ist Rekord! Dabei begann das Turnier für die "Furja Roja" noch mit einem holprigen 0:0 gegen Sensationsteam Kap Verde, für das Trainer Luis de la Fuente und sein Team Kritik einstecken mussten. Es folgte ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien. Im letzten Vorrundenspiel schlugen die Spanier den zweimaligen Weltmeister Uruguay mit 1:0. Im Sechzehntelfinale besiegte Spanien Geheimfavorit Österreich letztlich ungefährdet mit 3:0. Nun wartet der europäische Rivale aus Belgien auf die Iberer. Die "Roten Teufel" marschierten nicht ganz so reibungslos durch die bisherigen WM-Runden. In der Gruppenphase gelang dem WM-Dritten von 2018 nur ein Sieg. Mit dem 5:1-Erfolg gegen Neuseeland machten die Belgier den Sechzehntelfinal-Einzug perfekt. Zuvor gab es gegen den späteren Achtelfinalisten Ägypten (1:1) sowie den Iran (0:0) zwei Remis. Mehr mit Glück und Willen als irgendetwas sonst überzeugten die Belgier dann in der ersten K.o.-Runde. Gegen den Senegal stand die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia bereits vor dem Aus. Bis zur 86. Minute lagen die Belgier gegen die Afrikaner mit 0:2 zurück. Binnen drei Minuten kamen die Europäer dann doch noch zum Ausgleich und setzten sich schließlich mit 3:2 in der Verlängerung durch. Viel beachtet war das Achtelfinale gegen die USA. Die von der FIFA zurückgenommen Rotsperre gegen US-Star Folarin Balogun sorgte für großen Unmut in der Fußball-Szene und erst recht in Belgien. Beim 4:1-Sieg ließen die "Roten Teufel" aber rein gar nichts anbrennen und hatten alle Lacher und die Gunst der Fußball-Liebhaber auf ihrer Seite.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Spanien und Belgien schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!