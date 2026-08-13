Fußball Franz-Beckenbauer-Supercup: Borussia Dortmund gegen FC Bayern München im kostenlosen Livestream und im Free-TV in SAT.1 Veröffentlicht: Vor 24 Minuten von Christian Stüwe In der Bundesliga gewann der FC Bayern im Februar mit 3:2 in Dortmund. Bild: Mika Volkmann

Vize-Meister gegen Meister im Kampf um den ersten Titel: Der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird am Samstag, 22. August, live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

Wo wird der Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München im kostenlosen Livestream übertragen? Eigentlich treffen im Supercup traditionell der deutsche Meister und der Gewinner des DFB-Pokals aufeinander. Da der FC Bayern München in diesem Jahr aber beide Titel gewann, greift die Double-Regel: Vize-Meister Borussia Dortmund bekommt den Vorzug vor Pokalfinalist VfB Stuttgart. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird am Samstag, 22. August, im kostenfreien SAT.1-Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Franz-Beckenbauer-Supercup siehst du am Samstag, 22. August, ab 19:30 Uhr komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Matthias Opdenhövel, als Experten sind die früheren Nationalspieler Markus Babbel und Lars Stindl im Einsatz. Aus dem Stadion in Dortmund wird Andrea Kaiser berichten, kommentieren wird das Spiel Jonas Friedrich. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 19:30 Uhr:

Bald verfügbar Samstag, 22.08. 19:30 Uhr • ran Fußball Franz-Beckenbauer Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München - Countdown Teil 1 Verfügbar auf Joyn 25 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Franz-Beckenbauer-Supercup live: Wann und wo spielt Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München? Der Franz-Beckenbauer-Supercup wird für beide Mannschaften zur Standortbestimmung unmittelbar vor Saisonstart. Außerdem bietet sich sowohl Borussia Dortmund wie auch dem FC Bayern die Chance, direkt mit einem Titelgewinn in die Saison zu starten. Für den Rekordmeister wird die Partie allerdings zum Auswärtsspiel. Anpfiff im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist um 20:30 Uhr.

Franz-Beckenbauer-Supercup 2026: Borussia Dortmund - FC Bayern München live im Free-TV Der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird am 22. August live im Free-TV in SAT.1 übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Samstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:30 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 19:30 Uhr.

BVB - FC Bayern am 22. August kostenlos streamen: Die Übertragung beginnt um 19:30 Uhr

Fakten zum Franz-Beckenbauer-Supercup Borussia Dortmund - FC Bayern München Datum: Samstag, 22. August Anstoß: 20:30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund) Paarung: Borussia Dortmund - FC Bayern München Livestream: SAT.1-Livestream auf Joyn, Beginn des Livestreams: 19:30 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: SAT.1

Franz-Beckenbauer-Supercup: BVB-Talente fordern den Doublesieger aus München Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München - diese Partie ist als der "Klassiker" des deutschen Fußballs bekannt. Entstanden ist die Rivalität in den 1990er Jahren, als sich der BVB zum härtesten Gegner des Rekordmeisters aufschwang und 1995, 1996 und 2002 die Meisterschaft gewann. Unvergessen ist auch der Gewinn der Champions League 1997 - ausgerechnet im Olympiastadion in München feierten die Dortmunder ihren größten Erfolg. In den Jahren unter Trainer Jürgen Klopp begegnete der BVB dem FC Bayern erneut auf Augenhöhe und sicherte sich 2011 und 2012 die Meisterschaft. Nach dem Abgang des heutigen Bundestrainers verschoben sich Kräfteverhältnisse aber wieder klar in Richtung Süden: In den letzten 14 Spielzeiten durften die Bayern ihren Fans 13-mal die Meisterschale präsentieren, während der BVB zuletzt vor allem damit beschäftigt war, die Position als Nummer zwei im deutschen Fußball zu behaupten. Dieses Kräfteverhältnis spiegelt sich auch in der Bilanz des Franz-Beckenbauer-Supercups wider: In den letzten zehn Jahren sicherte sich der FC Bayern siebenmal den ersten Titel der Saison. Alleine viermal wurde dabei der BVB bezwungen, nur 2019 behielten die Dortmunder durch einen 2:0-Sieg gegen die Münchener die Oberhand. Auch in diesem Jahr startet der FC Bayern als großer Favorit in die Saison und den Franz-Beckenbauer-Supercup. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ist eingespielt und verfügt über eine Superstar-Offensive um Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz. Das Ziel der Bayern sind sämtliche nationale Titel und auch in der Champions League will der Rekordmeister ein Wörtchen mitreden. Der BVB hingegen kämpfte zuletzt auch mit den Erwartungen. Die Mannschaft lieferte unter Trainer Niko Kovac zuverlässig ab, begeisterte aber selten. Von der SV Elversberg kam Sportdirektor Ole Book, um dem BVB frischen Schwung zu verleihen. Book verpflichtete in diesem Sommer hochveranlagte Talente wie Justin Lerma, Joane Gadou, Kaua Prates oder den 18-jährigen Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas, für den eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro an den KRC Genk fällig wurde. Diese Transferpolitik scheint eher eine Wette auf die Zukunft als eine direkte Kampfansage an den FC Bayern zu sein. Gleichzeitig ist der Franz-Beckenbauer-Supercup für die junge Dortmunder Mannschaft die erste Gelegenheit, sich auf der großen Bühne zu präsentieren – zu verlieren hat der BVB dabei nichts. In diesem Jahr wird die Partie übrigens zum zweiten Mal unter dem Namen Franz-Beckenbauer-Supercup ausgetragen. Im vergangenen Jahr wurde der Wettbewerb nach der 2024 verstorbenen deutschen Fußballlegende benannt.

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Die Supercup-Sieger der letzten 10 Jahre: 2016 : FC Bayern München – Borussia Dortmund (2:0)

2017: FC Bayern München – Borussia Dortmund (5:4 n.E.)

2018: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt (5:0)

2019: Borussia Dortmund (2:0 gegen FC Bayern München)

2020: FC Bayern München (3:2 gegen Borussia Dortmund)

2021: FC Bayern München (3:1 gegen Borussia Dortmund)

2022: FC Bayern München (5:3 gegen RB Leipzig)

2023: RB Leipzig (3:0 gegen FC Bayern München)

2024: Bayer Leverkusen (4:3 n.E. gegen VfB Stuttgart)

2025: FC Bayern München (2:1 gegen VfB Stuttgart)

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum Franz-Beckenbauer-Supercup BVB - FC Bayern auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den Supercup auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

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