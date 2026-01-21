Olympia in Italien Olympische Winterspiele 2026: Übertragung aus Mailand und Cortina d'Ampezzo im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: 21.01.2026 • 16:33 Uhr von Matthias Ondracek Die 25. Olympischen Winterspiele finden 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Bild: IMAGO/NurPhoto

Vom 6. bis 22. Februar finden die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten statt. Die Wettkämpfe werden erneut im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. So siehst du die Entscheidungen.

Olympische Winterspiele 2026: Wo kannst du die Wettkämpfe im kostenlosen Livestream verfolgen? Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich erneut die Rechte für die Übertragung von Olympia im Free-TV gesichert. ARD und ZDF berichten vom 6. bis 22. Februar abwechselnd live aus Mailand und Cortina d’Ampezzo. Beginnen werden die Winterspiele mit der Eröffnungsfeier in Mailand am 6. Februar, live im Ersten sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn. Einen Tag darauf steigt das ZDF mit den ersten sportlichen Geschehnissen ein. In 16 Sportarten werden insgesamt 116 Goldmedaillen vergeben. Das Programm erstreckt sich über 19 Wettkampftage. Enden werden die 25. Olympischen Winterspiele mit der Schlusszeremonie am 22. Februar in Verona live im ZDF und auf Joyn.

Olympische Winterspiele 2026: Welche Sportarten sind neu? Nur eine völlig neue Sportart rückt bei Olympia 2026 ins Programm: das Skibergsteigen. Dabei soll es drei Entscheidungen bei Frauen und Männern sowie im Mixed geben. Bereits olympisch war das Frauen-Skispringen, hinzu kommt nun jedoch auch der Wettbewerb über die Großschanze. Das Skeleton wird um eine Mixed-Entscheidung erweitert. Beim Rodeln ergänzt der Doppelsitzer der Frauen das bisherige Programm. Wegfallen wird der Mixed-Wettbewerb im Ski Alpin.

Olympische Winterspiele 2026: Hier sind alle 16 Sportarten Biathlon

Bob

Curling

Eishockey

Eiskunstlauf

Eisschnelllauf

Nordische Kombination

Rodeln

Shorttrack

Skeleton

Ski Alpin

Skibergsteigen

Ski Freestyle

Skilanglauf

Skispringen

Snowboarden

Fakten zu Olympia 2026: Free-TV und Livestream Datum: 6. bis 22. Februar 2026

Eröffungsfeier: 6. Februar in Mailand

Abschlussfeier: 22. Februar in Verona

Austragungsorte: Mailand und Cortina d'Ampezzo, Italien

Entscheidungen: 116 in 16 Sportarten

Livestream: Joyn

Live im Free-TV: Das Erste, ZDF

Kostenloser Livestream der Olympischen Winterspielen auf dem Handy oder Tablet