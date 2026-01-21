Olympia in Italien
Vom 6. bis 22. Februar finden die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten statt. Die Wettkämpfe werden erneut im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. So siehst du die Entscheidungen.
Olympische Winterspiele 2026: Wo kannst du die Wettkämpfe im kostenlosen Livestream verfolgen?
Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich erneut die Rechte für die Übertragung von Olympia im Free-TV gesichert. ARD und ZDF berichten vom 6. bis 22. Februar abwechselnd live aus Mailand und Cortina d’Ampezzo.
Beginnen werden die Winterspiele mit der Eröffnungsfeier in Mailand am 6. Februar, live im Ersten sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn. Einen Tag darauf steigt das ZDF mit den ersten sportlichen Geschehnissen ein.
In 16 Sportarten werden insgesamt 116 Goldmedaillen vergeben. Das Programm erstreckt sich über 19 Wettkampftage. Enden werden die 25. Olympischen Winterspiele mit der Schlusszeremonie am 22. Februar in Verona live im ZDF und auf Joyn.
Olympische Winterspiele 2026: Welche Sportarten sind neu?
Nur eine völlig neue Sportart rückt bei Olympia 2026 ins Programm: das Skibergsteigen. Dabei soll es drei Entscheidungen bei Frauen und Männern sowie im Mixed geben.
Bereits olympisch war das Frauen-Skispringen, hinzu kommt nun jedoch auch der Wettbewerb über die Großschanze. Das Skeleton wird um eine Mixed-Entscheidung erweitert.
Beim Rodeln ergänzt der Doppelsitzer der Frauen das bisherige Programm. Wegfallen wird der Mixed-Wettbewerb im Ski Alpin.
Olympische Winterspiele 2026: Hier sind alle 16 Sportarten
Biathlon
Bob
Curling
Eishockey
Eiskunstlauf
Eisschnelllauf
Nordische Kombination
Rodeln
Shorttrack
Skeleton
Ski Alpin
Skibergsteigen
Ski Freestyle
Skilanglauf
Skispringen
Snowboarden
Fakten zu Olympia 2026: Free-TV und Livestream
Kostenloser Livestream der Olympischen Winterspiele auf dem Handy oder Tablet
Um den Livestream auf Joyn zu den Olympischen Winterspielen schauen zu können, bedarf es auch heute wieder nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert ist. Also entweder auf dem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.
Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhones und Tablets im Apple App Store.
Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die DTM-Sessions auf dem Gerät deiner Wahl im Livestream schauen!
Kostenlos die Olympischen Winterspiele 2026 auf dem PC live schauen
Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.
