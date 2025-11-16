Wintersport
Ski alpin heute live: Der Slalom der Männer in Levi im Livestream und Free-TV
Aktualisiert:von Matthias Ondracek
Mit dem Slalom im finnischen Levi steigt das zweite Männer-Rennen der olympischen Saison im Ski alpin. So siehst du beide Durchgänge am Sonntag, 16. November, im kostenlosen Livestream und im Free-TV.
Weltcup-Saison im Ski alpin 2025/26: Wo kannst du die Rennen im kostenlosen Livestream sehen?
Wie gewohnt begann am letzten Oktober-Wochenende in Sölden im österreichischen Ötztal die Saison im alpinen Ski-Weltcup. Der Schweizer Marco Odermatt setzte seine Dominanz aus dem Vorjahr fort und sicherte sich den Sieg im Riesenslalom. Im zweiten Rennen der Saison sind die Favoriten andere.
Die Technikspezialisten übernehmen, wenn der erste Slalom-Lauf des Winters im finnischen Levi ansteht. Als Titelverteidiger geht Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich an den Start. Der Vorjahres-Sieger im Slalom-Weltcup, Henrik Kristoffersen aus Norwegen, belegte den zweiten Platz vor Loic Meillard (Schweiz). Das Trio zählt auch 2025 zum Kreis der Sieg-Anwärter.
Seinen Einstieg in den alpinen Winter weiter verschieben muss der inzwischen für die Niederlande startende Österreicher Marcel Hirscher. Der frühere Gesamtweltcup-Gewinner und mehrfache Olympiasieger ist nach einer Erkrankung noch nicht wieder ganz fit.
Übertragen wird das zweite Rennen der alpinen Weltcup-Saison bei Eurosport sowie im kostenlosen Livestream bei Joyn.
Insgesamt umfasst die Saison, die mit den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo bzw. Bormio ihren Höhepunkt findet, knapp 40 Rennen in vier Disziplinen. Das Weltcup-Finale 2025/26 findet Ende März im norwegischen Kvitfjell statt.
Der Eurosport-Livestream zum 1. Durchgang am Sonntag, 16. November, beginnt um 9:45 Uhr. Der 2. Lauf folgt ab 12:45 Uhr ebenfalls bei Eurosport.
Ski alpin: Die ersten Rennen der Weltcup-Saison der Männer 2025/26
26. Oktober: Sölden, Österreich (Riesenslalom) / Sieger: Mario Odermatt (SUI)
16. November: Levi, Finnland (Slalom)
22. November: Gurgl, Österreich (Slalom)
27. November: Copper Mountain, USA (Super G)
28. November: Copper Mountain, USA (Riesenslalom)
Fakten zur alpinen Ski-Saison 2025/26: Free-TV und Livestream
Datum: 26. Oktober 2025 bis 25. März 2026
2. Rennen: Levi, Finnland (16. November 2025)
Olympia: Cortina d'Ampezzo und Bormio, Italien (7. bis 18. Februar 2026)
Saisonfinale: Kvitfjell, Norwegen (21. bis 25. März 2026)
Livestream: Joyn
Live im Free-TV: Eurosport
Ski alpin (Männer): Die Weltcupsieger der Saison 2024/25
Gesamtweltcup: Marco Odermatt (SUI)
Abfahrt: Marco Odermatt (SUI)
Super G: Marco Odermatt (SUI)
Riesenslalom: Marco Odermatt (SUI)
Slalom: Henrik Kristoffersen (NOR)
Kostenloser Livestream der alpinen Ski-Saison auf dem Handy oder Tablet
Um den Livestream auf Joyn zum Ski-Weltcup schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert ist. Also entweder auf dem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.
Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhones und Tablets im Apple App Store.
Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die DTM-Sessions auf dem Gerät deiner Wahl im Livestream schauen!
Kostenlos die Rennen der Ski-alpin-Saison auf dem PC live schauen
Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.
Mehr entdecken
Fußball
Deutschland vs. Slowakei live: Übertragung der WM-Quali 2026 im Free-TV und kostenlosen Livestream
Sport erhält den Vorzug
"Quarks", "Brisant" Co. betroffen: ARD ändert Programm im November
"Real Survivor" von Galileo
"Lebendig begraben": "Galileo"-Reporter liegt unter Schneemassen
Das zweite Rennen der Saison steht an
Ski alpin heute live: Damen-Slalom in Levi im Livestream und Free-TV
Die neue Stimme von "ran Fußball"
Vor U21-Highlight am 14.11.: Das ist SAT.1-Kommentator Florian Hauser
Auftakt der Wintersportsaison
ZDF ändert Programm: Zwei Publikumslieblinge verschwinden kurzzeitig