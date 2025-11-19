Ski alpin live: Slalom der Männer in Gurgl am Samstag im Livestream und Free-TV

Mit dem Slalom in Gurgl in Österreich steigt das dritte Männer-Rennen der olympischen Saison im Ski alpin. So siehst du beide Durchgänge am Samstag, 22. November, im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

Weltcup-Saison im Ski alpin 2025/26: Wo kannst du die Rennen im kostenlosen Livestream sehen?

Wie gewohnt begann am letzten Oktober-Wochenende in Sölden im österreichischen Ötztal die Saison im alpinen Ski-Weltcup. Der Schweizer Marco Odermatt setzte seine Dominanz aus dem Vorjahr fort und sicherte sich den Sieg im Riesenslalom.

Im ersten Slalom-Lauf des Winters schrieb indes Lucas Pinheiro Braathen Geschichte. Der für das Heimatland seiner Mutter startende Norweger triumphierte im finnischen Levi und sorgte so für den ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup für Brasilien. Dabei verwies der 25-jährige Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich sowie den Finnen Eduard Hallberg auf die Plätze.

Nur eine Woche später steht bereits das nächste Rennen in der Slalom-Disziplin an. Im österreichischen Gurgl will Braathen direkt an seine historische Errungenschaft anknüpfen. Wie in Levi siegte auch in der Alpenrepublik im Vorjahr der Franzose Noel.

Übertragen wird das dritte Rennen der alpinen Weltcup-Saison bei Eurosport und im Ersten sowie im kostenlosen Livestream bei Joyn.

Insgesamt umfasst die Saison, die mit den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo bzw. Bormio ihren Höhepunkt findet, knapp 40 Rennen in vier Disziplinen. Das Weltcup-Finale 2025/26 findet Ende März im norwegischen Kvitfjell statt.

Der Eurosport-Livestream zum 1. Durchgang am Samstag, 22. November, beginnt um 10:15 Uhr. Im Ersten startet die Übertragung um 10:25 Uhr. Der 2. Lauf folgt ab 13:30 Uhr bei Eurosport sowie ab 13:40 Uhr in der ARD.