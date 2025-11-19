Wintersport
Ski alpin live: Slalom der Männer in Gurgl am Samstag im Livestream und Free-TV
Aktualisiert:von Matthias Ondracek
Mit dem Slalom in Gurgl in Österreich steigt das dritte Männer-Rennen der olympischen Saison im Ski alpin. So siehst du beide Durchgänge am Samstag, 22. November, im kostenlosen Livestream und im Free-TV.
Weltcup-Saison im Ski alpin 2025/26: Wo kannst du die Rennen im kostenlosen Livestream sehen?
Wie gewohnt begann am letzten Oktober-Wochenende in Sölden im österreichischen Ötztal die Saison im alpinen Ski-Weltcup. Der Schweizer Marco Odermatt setzte seine Dominanz aus dem Vorjahr fort und sicherte sich den Sieg im Riesenslalom.
Im ersten Slalom-Lauf des Winters schrieb indes Lucas Pinheiro Braathen Geschichte. Der für das Heimatland seiner Mutter startende Norweger triumphierte im finnischen Levi und sorgte so für den ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup für Brasilien. Dabei verwies der 25-jährige Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich sowie den Finnen Eduard Hallberg auf die Plätze.
Nur eine Woche später steht bereits das nächste Rennen in der Slalom-Disziplin an. Im österreichischen Gurgl will Braathen direkt an seine historische Errungenschaft anknüpfen. Wie in Levi siegte auch in der Alpenrepublik im Vorjahr der Franzose Noel.
Übertragen wird das dritte Rennen der alpinen Weltcup-Saison bei Eurosport und im Ersten sowie im kostenlosen Livestream bei Joyn.
Insgesamt umfasst die Saison, die mit den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo bzw. Bormio ihren Höhepunkt findet, knapp 40 Rennen in vier Disziplinen. Das Weltcup-Finale 2025/26 findet Ende März im norwegischen Kvitfjell statt.
Der Eurosport-Livestream zum 1. Durchgang am Samstag, 22. November, beginnt um 10:15 Uhr. Im Ersten startet die Übertragung um 10:25 Uhr. Der 2. Lauf folgt ab 13:30 Uhr bei Eurosport sowie ab 13:40 Uhr in der ARD.
Gurgl: Slalom Männer, 1. Lauf
Ski alpin: Die ersten Rennen der Weltcup-Saison der Männer 2025/26
26. Oktober: Sölden, Österreich (Riesenslalom) / Sieger: Mario Odermatt (SUI)
16. November: Levi, Finnland (Slalom) / Sieger: Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
22. November: Gurgl, Österreich (Slalom)
27. November: Copper Mountain, USA (Super G)
28. November: Copper Mountain, USA (Riesenslalom)
Fakten zur alpinen Ski-Saison 2025/26: Free-TV und Livestream
Datum: 26. Oktober 2025 bis 25. März 2026
3. Rennen: Gurgl, Österreich (22. November 2025)
Olympia: Cortina d'Ampezzo und Bormio, Italien (7. bis 18. Februar 2026)
Saisonfinale: Kvitfjell, Norwegen (21. bis 25. März 2026)
Livestream: Joyn
Live im Free-TV: Eurosport, Das Erste
Gurgl: Slalom Männer, 2. Lauf
Ski alpin (Männer): Die Weltcupsieger der Saison 2024/25
Gesamtweltcup: Marco Odermatt (SUI)
Abfahrt: Marco Odermatt (SUI)
Super G: Marco Odermatt (SUI)
Riesenslalom: Marco Odermatt (SUI)
Slalom: Henrik Kristoffersen (NOR)
Kostenloser Livestream der alpinen Ski-Saison auf dem Handy oder Tablet
Um den Livestream auf Joyn zum Ski-Weltcup schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert ist. Also entweder auf dem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.
Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhones und Tablets im Apple App Store.
Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die DTM-Sessions auf dem Gerät deiner Wahl im Livestream schauen!
Kostenlos die Rennen der Ski-alpin-Saison auf dem PC live schauen
Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.
