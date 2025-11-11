Ski alpin: Slalom der Männer in Levi im Livestream und Free-TV

Mit dem Slalom im finnischen Levi steigt das zweite Männer-Rennen der olympischen Saison im Ski alpin. So siehst du beide Durchgänge am Sonntag, 16. November, im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

Weltcup-Saison im Ski alpin 2025/26: Wo kannst du die Rennen im kostenlosen Livestream sehen?

Wie gewohnt begann am letzten Oktober-Wochenende in Sölden im österreichischen Ötztal die Saison im alpinen Ski-Weltcup. Der Schweizer Marco Odermatt setzte seine Dominanz aus dem Vorjahr fort und sicherte sich den Sieg im Riesenslalom. Im zweiten Rennen der Saison sind die Favoriten andere.

Die Technikspezialisten übernehmen, wenn der erste Slalom-Lauf des Winters im finnischen Levi ansteht. Als Titelverteidiger geht Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich an den Start. Der Vorjahres-Sieger im Slalom-Weltcup, Henrik Kristoffersen aus Norwegen, belegte den zweiten Platz vor Loic Meillard (Schweiz). Das Trio zählt auch 2025 zum Kreis der Sieg-Anwärter.

Seinen Einstieg in den alpinen Winter weiter verschieben muss der inzwischen für die Niederlande startende Österreicher Marcel Hirscher. Der frühere Gesamtweltcup-Gewinner und mehrfache Olympiasieger ist nach einer Erkrankung noch nicht wieder ganz fit.

Übertragen wird das zweite Rennen der alpinen Weltcup-Saison bei Eurosport sowie im kostenlosen Livestream bei Joyn.

Insgesamt umfasst die Saison, die mit den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo bzw. Bormio ihren Höhepunkt findet, knapp 40 Rennen in vier Disziplinen. Das Weltcup-Finale 2025/26 findet Ende März im norwegischen Kvitfjell statt.

Der Eurosport-Livestream zum 1. Durchgang am Sonntag, 16. November, beginnt um 9:45 Uhr. Der 2. Lauf folgt ab 12:45 Uhr ebenfalls bei Eurosport.