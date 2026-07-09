Fußball Frankreich vs. Marokko heute live: Übertragung Viertelfinale der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Christian Stüwe ran Fußball WM 2026: Wenige Highlights! Klopp und Müller analysieren den Schweizer Sieg Videoclip • 07:52 Min Link kopieren Teilen

Der Topfavorit trifft auf den Geheimfavoriten: Im ersten Viertelfinale der WM 2026 spielt am Donnerstag Frankreich gegen Afrikameister Marokko. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt Frankreich heute gegen Marokko? Am Donnerstag, 9. Juli, trifft im Viertelfinale der Weltmeisterschaft Frankreich auf Marokko. Die Partie findet in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts statt. Anpfiff im Gillette Stadium in Foxborough ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du das Viertelfinale Frankreich vs. Marokko im kostenlosen Livestream sehen? Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko wird im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 21:00 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Frankreich gegen Marokko am Donnerstag kostenlos ansehen Der Livestream startet um 21:00 Uhr

Frankreich - Marokko live im Free-TV Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko wird auch live im Free-TV von Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 22 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 21 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Stadion des NFL-Teams New England Patriots im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Philipp Sohmer.

Frankreich gegen Marokko am Donnerstag kostenlos ansehen Der Livestream startet um 21:00 Uhr

WM 2026: Fakten zu Frankreich vs. Marokko Datum : Donnerstag, 9. Juli

Anstoß : 22:00 Uhr

Ort : Gillette Stadium (Foxborough, USA)

Paarung : Frankreich vs. Marokko

Runde: Viertelfinale

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 21:00 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: Das Erste

Frankreich vs. Marokko: Die "Atlas-Löwen" fordern den Top-Favoriten Die "Atlas-Löwen" wollen Revanche: Bei der WM 2022 stoppte Frankreich das damalige Überraschungsteam aus Marokko durch einen 2:0-Sieg im Halbfinale. Am Donnerstag kommt es nun zur Neuauflage im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 - und es ist längst keine Überraschung mehr, dass Marokko erneut zu den besten acht Teams der Welt gehört. Die Mannschaft um Kapitän und Anführer Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain ist amtierender Afrikameister und verfügt auf fast allen Positionen über internationale Topspieler. Im Sechzehntelfinale warfen die Nordafrikaner die Niederlande aus der WM, was sie endgültig in den Kreis der Titelanwärter beförderte. Eine besondere Note bekommt die Partie zusätzlich dadurch, dass viele Menschen mit marokkanischen Wurzeln in Frankreich leben. Auch im WM-Kader der "Atlas-Löwen" stehen sechs Spieler, die in Frankreich geboren wurden. Rechtsverteidiger Hakimi kam zwar in Madrid auf die Welt, aber für den früheren Spieler von Borussia Dortmund ist die Partie ebenfalls sehr besonders. Denn er trifft auf eine französische Weltklasse-Offensive, die sich größtenteils aus aktuellen und ehemaligen Mitspielern Hakimis bei PSG zusammensetzt. Vor allem das Duell mit Kylian Mbappé wird mit Spannung erwartet. Der Mittelstürmer, der mittlerweile bei Real Madrid spielt, ist in Topform und hat bei der WM bereits sieben Treffer erzielt. Frankreich kommt aus einem harten Achtelfinal-Duell mit Paraguay, die Deutschland-Bezwinger versuchten dabei, die "Equipe Tricolore" mit Härte und einer teilweise unfairen Spielweise zu stoppen. Gegen Marokko dürfte nun ein völlig anderes Spiel auf den von Didier Deschamps trainierten Top-Favoriten warten. Denn auch der Afrikameister setzt auf technisch anspruchsvollen, teilweise spektakulären Offensivfußball. Man darf gespannt sein, ob den "Atlas-Löwen" die Revanche gegen Frankreich gelingt.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Frankreich und Marokko schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn-App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.