Fußball WM 2026 heute live: Kanada vs. Bosnien und Herzegowina - Übertragung des Auftaktmatchs der Gruppe B im kostenlosen Livestream Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Julia W. :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Für Kanada beginnt heute die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Im ersten Gruppenspiel trifft der Co-Gastgeber auf Bosnien und Herzegowina und will den Grundstein für das Weiterkommen legen. So siehst du die Partie live im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo findet das Spiel zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina statt? Die Partie Kanada vs. Bosnien und Herzegowina findet am Freitag, den 12. Juni, um 21:00 Uhr im Stadion BMO Field in Toronto statt. Die Arena wurde einst für die U-20-Weltmeisterschaft 2007 in Kanada gebaut und war unter anderem Austragungsort des Endspiels, bei dem Argentinien Tschechien mit 2:1 bezwang. Das Land ist 2026 zum ersten Mal Austragungsort einer Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Anpfiff im Toronto-Stadion ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • FIFA Weltmeisterschaft 2026 Gruppe B: Kanada - Bosnien und Herzegowina Verfügbar auf Joyn 195 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du Kanada vs. Bosnien und Herzegowina im kostenlosen Livestream sehen? Die WM-Partie zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina wird am Freitag, den 12. Juni, live im Free-TV (Das Erste) sowie im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Die Übertragung im Joyn-Livestream von Das Erste beginnt bereits um 20:15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr. Hier geht's zum kostenlosen Livestream:

Kanada gegen Bosnien-Herzegowina heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Donnerstag um 20:15 Uhr

Kanada - Bosnien und Herzegowina im Free-TV Das Vorrundenspiel Kanada gegen Bosnien und Herzegowina (Gruppe B) wird live im Free-TV im Ersten (und parallel dazu im kostenlosen Livestream auf Joyn) übertragen. Anpfiff am Freitagabend ist 21:00 Uhr. Wie im TV beginnt auch auf Joyn die Vorberichterstattung schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Bastian Schweinsteiger ins Studio geladen. Kommentiert wird das Spiel der Gruppe B von Philipp Sohmer.

WM 2026: Fakten zu Kanada vs. Bosnien-Herzegowina Datum: Freitag, 12. Juni Anstoß: 21:00 Uhr Ort: BMO Field (Toronto) Paarung: Kanada - Bosnien und Herzegowina Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste / ARD

Kanada vs. Bosnien und Herzegowina: Kanada träumt vom ersten WM-Erfolg Nach Mexiko tritt am 1. Spieltag mit Kanada das nächste Gastgeberland in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein. Für Kanada ist es nach 1986 und 2022 die dritte WM-Teilnahme. Der Co-Gastgeber trifft dabei zum ersten Mal auf Bosnien-Herzegowina und hofft, diesmal endlich die Gruppenphase zu überstehen. In der Vergangenheit hat das Land alle sechs bisherigen WM-Spiele verloren. Zu ihrem Auftaktspiel der WM 2026 muss das Team von Trainer Jesse Marsch allerdings auf Kapitän Alphonso Davies verzichten: Der Bayern-Profi soll nach einer Oberschenkelverletzung erst in den kommenden Tagen zum Einsatz kommen. Nach der erfolgreichen Qualifikation gegen Italien reist auch Bosnien und Herzegowina mit großen Ambitionen an. Nach 2014 ist es für den Balkan-Staat die zweite WM-Teilnahme. Damals konnte die Mannschaft in der Gruppenphase zwar gegen den Iran siegen, zwei Spiele gingen jedoch verloren - das reichte nicht zum Weiterkommen. Diesmal soll es besser laufen! Hoffnungsträger des Teams von Trainer Sergej Barbarez ist der 40-jährige Edin Džeko. Der langjährige bosnische Nationalspieler führte den FC Schalke 04 zuletzt mit starken Leistungen zurück in die erste Fußball-Bundesliga. Auch interessant: WM 2026: Nicht alle Stars waren bei der WM-Eröffnungsfeier im Free-TV zu sehen

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • FIFA Weltmeisterschaft 2026 Gruppe B: Kanada - Bosnien und Herzegowina Verfügbar auf Joyn 195 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Diese Spiele stehen am Samstag, 13. Juni an Nach dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika geht es am Freitag mit folgenden Partien weiter: Sa., 13. Juni, 3:00 Uhr: USA - Paraguay (Gruppe A)

Sa., 13. Juni, 21:00 Uhr: Katar - Schweiz (Gruppe B)

Kanada gegen Bosnien-Herzegowina heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Donnerstag um 20:15 Uhr

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum Eröffnungsspiel Kanada - Bosnien und Herzegowina auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Kanada und Bosnien und Herzegowina schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!