Fußballweltmeisterschaft 2026 Eröffnungsfeiern der WM: Nicht alle Stars waren im Free-TV und im Livestream zu sehen Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau Katy Perry tritt bei der Eröffnungsfeier in Los Angeles auf. Bild: 2025 Getty Images/Jason Kempin

Die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada startet mit gleich drei großen Shows. Vor dem Anpfiff der ersten Spiele zelebrieren die Gastgeberländer gemeinsam mit internationalen Stars den Fußball und sich selbst.

Bevor der erste Pass gespielt und das erste Tor geschossen wird, steigen bei der Fußballweltmeisterschaft 2026 schon die ersten großen Partys. Gleich dreimal feiern die Gastgeberländer den Auftakt des größten Fußballturniers aller Zeiten: Vor dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt sowie vor den ersten Spielen der Kanadier und US-Amerikaner sind jeweils große Events geplant. "Beginnend mit Mexiko-Stadt und in den nächsten Tagen mit Toronto und Los Angeles werden diese Zeremonien Musik, Kultur und Fußball auf eine Weise vereinen, die sowohl die Individualität jeder Nation als auch die Einheit, die dieses Turnier ausmacht, widerspiegelt", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Weltstars wie Shakira, Katy Perry und Michael Bublé sollen die Fußballfans dabei in Feierlaune bringen. Wir verraten dir, welche Stars noch auf den Bühnen stehen und wo du die Eröffnungsfeiern anschauen kannst.

Die Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt Die erste von drei Opening-Partys steigt am Donnerstag, 11. Juni, um 19:30 Uhr (deutscher Zeit), in der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt, bevor um 21 Uhr das Auftaktmatch zwischen Mexiko und Südafrika startet. Das ZDF beginnt bereits ab 17:15 Uhr mit der Berichterstattung - und auch im Livestream auf Joyn kannst du die "sportstudio"-Sendung und die anschließende Eröffnungsshow verfolgen.

Vor allem mexikanische Sänger:innen feiern mit den Fußballfans die Kultur und Musik ihres Landes. In Deutschland sind die meisten von ihnen eher weniger bekannt, dafür jedoch im lateinamerikanischen Raum umso erfolgreicher. Aber auch ein paar hochkarätige internationale Stars konnten für die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 in Mexiko gewonnen werden. Diese Stars sind in Mexiko dabei: Shakira & Burna Boy

Madonna

Alejandro Fernández

Belinda

Maná

J Balvin

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Tyla

Danny Ocean

Die Eröffnungsfeier in Toronto Schon am nächsten Tag gehen die Feierlichkeiten weiter. Vor dem Spiel der kanadischen Nationalmannschaft gegen die Auswahl aus Bosnien-Herzegowina um 21 Uhr (deutscher Zeit) steigt in Toronto ab 19:30 Uhr die nächste Eröffnungsfeier. Diese ist allerdings nur bei MagentaTV in voller Länge und live zu sehen. Um die Show zu sehen, bei der die Vielfalt Kanadas im Vordergrund stehen soll, musst du ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Die Weltstars Michael Bublé und Alanis Morissette kennst du sicherlich, sie landeten in Deutschland bereits Hits wie "To Be Loved" oder "Ironic". Sie stehen gemeinsam mit weiteren kanadischen Sänger:innen sowie internationalen Musiker:innen auf der Bühne. Das Line-up der Feier in Kanada im Überblick: Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Nora Fatehi

Jessie Reyez

William Prince

DJ Sanjoy

Vegedream

Elyanna