Fußball WM 2026 heute live: Übertragung Südafrika gegen Kanada im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Christian Stüwe ran Fußball WM 2026: Österreich-Wahnsinn! "Bin so tot" Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Endlich beginnt die K.o.-Runde bei der WM 2026: Im ersten Sechzehntelfinale trifft Südafrika auf Co-Gastgeber Kanada. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Südafrika gegen Kanada? Am heutigen Sonntag, 28. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Südafrika gegen Kanada. Die Partie findet in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Anpfiff im SoFi Stadium in Los Angeles ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du heute Südafrika vs. Kanada im kostenlosen Livestream sehen? Das Sechzehntelfinale zwischen Südafrika und Kanada wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • FIFA WM 2026 Sechzehntelfinale: Südafrika - Kanada Verfügbar auf Joyn 195 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Südafrika - Kanada heute live im Free-TV Das Sechzehntelfinale zwischen Südafrika und Kanada wird heute auch live im Free-TV von Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Sonntagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger in Los Angeles im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Philipp Sohmer.

Südafrika gegen Kanada kostenlos ansehen Der Livestream startet am Sonntag um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Südafrika vs. Kanada Datum : Sonntag, 28. Juni

Anstoß : 21 Uhr

Ort : SoFi Stadium (Los Angeles, USA)

Paarung : Südafrika vs. Kanada

Runde: Sechzehntelfinale

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: Das Erste

WM 2026: Historisches Duell zwischen Südafrika und Kanada Die Partie in Los Angeles am Sonntagabend deutscher Zeit wird aus mehreren Gründen historisch. Zum einen wird erstmals überhaupt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ein Sechzehntelfinale angepfiffen. Zum anderen bestreiten sowohl Südafrika als auch Kanada ihr erstes K.o.-Spiel der Verbandsgeschichte bei einer WM. Besonders für Südafrika ist das bei der vierten WM-Teilnahme ein herausragender Erfolg. Im Auftaktspiel gegen Mexiko hinterließ "Bafana Bafana" einen schwachen Eindruck, im zweiten Spiel gegen Tschechien lagen die Südafrikaner bis kurz vor Schluss ebenfalls mit 0:1 hinten. Ein von Teboho Mokoena verwandelter Elfmeter zum 1:1 verhinderte das frühe Ausscheiden. Im finalen Gruppenspiel gelang Südafrika dann ein überraschender 1:0-Sieg gegen Südkorea und damit der Einzug ins Sechzehntelfinale. Die Mannschaft von Trainer Hugo Broos scheint im Turnier angekommen zu sein und rechnet sich nun auch Chancen gegen Kanada aus. Die "Maple Leafs" haben mit dem Einzug ins Sechzehntelfinale ebenfalls einen Meilenstein erreicht. Und doch ist die Freude getrübt, denn die WM im eigenen Land ist für die Kanadier vorbei. Da Kanada am letzten Spieltag mit 1:2 gegen die Schweiz verlor und den Gruppensieg verpasste, müssen "Les Rouges" nun ihre Spiele in der K.o.-Runde in den USA austragen. Andererseits haben die Kanadier mit Südafrika eine durchaus lösbare Aufgabe bekommen. Die Mannschaft, bei der Alphonso Davies vom FC Bayern München sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung geben könnte, geht als Favorit in die Partie. Ein Einzug ins Achtelfinale wäre für die Kanadier ein enormer Erfolg, der sie mit Sicherheit über das verlorene Heimrecht hinwegtrösten würde.

Südafrika gegen Kanada kostenlos ansehen Der Livestream startet am Sonntag um 20:15 Uhr

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Südafrika und Kanada schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des WM-Spiels auf dem PC verfolgen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.