Fußball WM 2026 live: Tschechien - Südafrika heute im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von Christian Stüwe ran Fußball WM 2026 - Klopp über Kane: Raumdeuter next Level Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Tschechien und Südafrika sind mit Niederlagen in die WM gestartet. Vor dem Duell am Donnerstag stehen beide Mannschaften enorm unter Druck. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Tschechien gegen Südafrika? Am heutigen Donnerstag, 18. Juni, spielt bei der Weltmeisterschaft Tschechien gegen Südafrika. Die Partie findet in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt. Anpfiff im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ist um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

WM 2026: Wo kannst du heute Tschechien vs. Südafrika im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Tschechien und Südafrika wird heute im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 17:05 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Bald verfügbar Heute, 17:05 Uhr • ZDFsportstudio live FIFA WM 2026 Verfügbar auf Joyn 55 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026 Gruppe A: Tschechien - Südafrika Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Tschechien - Südafrika heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Tschechien und Südafrika in der Gruppe A wird heute auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 18 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17:05 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Kathrin Müller-Hohenstein, als Expertin ist Friederike "Fritzy" Kromp, Trainerin der Frauen des SV Werder Bremen, im Studio in Berlin zu Gast. Kommentiert wird das Spiel aus Atlanta von Gari Paubandt.

Tschechien gegen Südafrika heute kostenlos ansehen Der Livestream startet heute um 18 Uhr

WM 2026: Fakten zu Portugal vs. DR Kongo Datum : Donnerstag, 18. Juni

Anstoß : 18:00 Uhr

Ort : Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, USA)

Paarung : Tschechien vs. Südafrika

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 17:05 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: ZDF

Tschechien gegen Südafrika zum Siegen verdammt Tschechien erlebte einen bitteren Start in die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Trotz einer 1:0-Führung verlor die Mannschaft von Trainer Miroslav Koubek am vergangenen Freitag mit 1:2 gegen Südkorea. Vor allem die Offensive der Tschechen kam dabei nicht in Schwung, den einzigen Treffer erzielte Außenverteidiger Ladislav Krejčí. Nun sind die Tschechen gegen Südafrika bereits zum Siegen verdammt, wenn das WM-Abenteuer nicht früh enden soll. Anpassungen wollen die Tschechen vor allem im Angriff vornehmen, Mittelstürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen bekam gegen Südkorea kaum Bälle und wurde nach einer Stunde entnervt ausgewechselt. Die Fans in Tschechien fordern deshalb mit Adam Hložek von der TSG Hoffenheim einen zweiten Stürmer in der Startelf, der Schick unterstützen soll. Deutlich verbessern muss sich allerdings auch Südafrika. Die "Bafana Bafana" verlor das Auftaktspiel gegen Mexiko mit 0:2 und präsentierte sich dabei stellenweise desolat. Mit Sphephelo Sithole und Themba Zwane wurden zwei Spieler vom Platz gestellt, die nun gegen Tschechien fehlen. Das Duell der Verlierer des ersten Spieltags bietet nun beiden Mannschaften die Gelegenheit zum Neustart. Nur der Sieger hat weiterhin gute Aussichten, um in die K.-o.-Runde der WM einzuziehen.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Tschechien und Südafrika schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Smartphone oder Tablet oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!