"Geht mir einfach gut"
80 Kilo abgenommen: "Bulle von Tölz"-Legende Ottfried Fischer meldet sich zurück
Aktualisiert:von Julia W.
Trotz seiner Parkinson-Erkrankung fühlt sich "Der Bulle von Tölz"-Star Ottfried Fischer heute so gesund wie lange nicht. Dafür verantwortlich ist unter anderem ein massiver Gewichtsverlust, wie der 72-Jährige in einem Interview erzählt.
Hier kannst du "Der Bulle von Tölz" streamen
Ottfried Fischer hat seine Parkinson-Diagnose lange für sich behalten. Bereits Ende der 1990er-Jahre bemerkte der damals 45-Jährige erste Symptome – zu einer Zeit, als er mit Formaten wie "Ottis Schlachthof" und der Serie "Der Bulle von Tölz" auf dem Höhepunkt seiner Karriere war. Doch erst 2008 machte er seine Erkrankung öffentlich.
Die Krankheit hinterließ deutliche Spuren: Fischer spricht langsamer als früher und ist im Alltag auf Hilfsmittel wie Rollstuhl oder Krücken angewiesen. Umso überraschender kommt nun eine aktuelle Aussage des Schauspielers:
Es geht mir einfach gut im Moment.
Dazu hat offenbar auch ein massiver Gewichtsverlust beigetragen.
Fischer nahm 80 Kilo ab
Über Jahrzehnte hinweg war seine Körperfülle Teil seines öffentlichen Images. Zeitweise wog der Schauspieler mehr als 200 Kilogramm. Inzwischen hat er nach eigenen Angaben rund 80 Kilogramm abgenommen. "Ich wiege 125 Kilo, das sind 30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr", erklärt Fischer.
Eine entscheidende Rolle spielte dabei ein Medikament zur Gewichtsreduktion. "Ich habe mein Leben lang auch den Jojo-Effekt gekannt. Deshalb wollte ich es mir auf meine alten Tage ein bisserl leichter machen", sagt der Schauspieler.
Seit Frühjahr 2025 nutzt er die sogenannte Abnehmspritze in Absprache mit seinen Ärzten – zunächst regelmäßig, inzwischen in größeren Abständen. Ganz darauf verzichten will er nicht: "Dann würde ich wahrscheinlich gleich wieder zunehmen."
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Konsequente Ernährungsumstellung
Neben der medikamentösen Unterstützung hat Fischer auch seine Ernährung umgestellt. Er esse deutlich mehr Gemüse und Salat, berichtet er – eine Veränderung, die früher kaum vorstellbar gewesen sei. Der Effekt sei deutlich spürbar: weniger Appetit und ein bewussterer Umgang mit Essen. "Das habe ich vorher nie gemacht."
Trotz seiner Erkrankung zieht Fischer eine positive Bilanz. Er fühle sich stabiler und gesünder. "Das zählt", sagte er. Auch seine behandelnden Neurologen stehen der Therapie offenbar positiv gegenüber. "Neue Studien haben gezeigt, dass das Mittel das Fortschreiten von Parkinson verlangsamen kann", so der Schauspieler.
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