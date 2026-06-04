Neue Reality-Doku
Alles Glamour - oder was?: "Born Famous" zeigt das Leben bekannter Promi-Kinder
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Sie sind die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die Tochter von Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl, die Tochter von Sarah Connor und der Sohn von Verona Pooth. Aber wer sind eigentlich SIE? Was bedeutet es als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen? Können sie die großen Erwartungen erfüllen? Wollen sie überhaupt Erwartungen erfüllen?
Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
In der neuen Langzeit-Reality-Doku "Born Famous" begleitet ProSieben Gloria-Sophie Burkandt (27), Summer Terenzi (19), Josefine Scholl (18) und Diego Pooth (22) mehrere Monate lang auf ihrem Weg, sich selbst und ihre eigenen Persönlichkeiten zu finden. Im beruflichen, im privaten und im familiären Umfeld. Mit allen Höhen und allen Tiefen.
Hannes Hiller, ProSieben-Senderchef, sagt: "Aus Kindern prominenter Eltern werden Erwachsene mit prominenten Eltern, die auf eigenen Beinen stehen wollen und genauso ihren Platz im Leben suchen wie jede und jeder andere. Ausgang: völlig offen. Dass uns Summer, Gloria-Sophie, Josefine und Diego mit dem Einverständnis ihrer Eltern in 'Born Famous' diesen Weg so hautnah begleiten lassen, ist für uns ein großer Vertrauensbeweis. Die Reality-Doku verspricht spannende Einblicke in das Leben dieser vier Persönlichkeiten, die an ganz unterschiedlichen Stationen ihrer Entwicklung stehen."
Verpasse nicht die einzigartige Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?", die ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn läuft.
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