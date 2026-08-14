Karriere-Rückblick
"Amsterdam-Krimi"-Star Hannes Jaenicke früher: So sah er vor 42 Jahren aus
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Heute kennen wir Hannes Jaenicke als Charakter-Darsteller, mit grauem Haar und eindringlichem Blick. Bilder aus dem Jahr 1984 zeigen den jungen Schauspieler am Anfang einer Karriere.
Ob Hannes Jaenicke vor 42 Jahren bei seiner ersten Kinorolle für den Film "Abwärts" ahnen konnte, was für eine Karriere vor ihm liegt? Vermutlich eher nicht. Als Nachwuchsschauspieler bedeutete eine erste Filmrolle noch lange kein sicheres Fundament. Damals war der gebürtige Frankfurter gerade einmal 24 Jahre alt und trug dunkles Haar. Und doch erkannte man schon die typischen, markanten Gesichtszüge.
Jung, dunkelhaarig und eine Erscheinung
Auf alten Aufnahmen aus seinem ersten Kinofilm muss man schon zweimal hinschauen, um Hannes Jaennicke zu erkennen. Statt grauem Haar trägt er eine dunkle, voluminöse Frisur und auch sein Gesicht wirkt natürlich noch jugendlicher. Im Thriller "Abwärts" trägt er einen lässigen Denim-Look aus Jeans-Jacke und eng anliegender Hose.
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Der Start einer beeindruckenden Karriere
Bevor Jaenicke seine erste Kinorolle ergattern konnte, absolvierte er 1979 eine Schauspielausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien und besuchte zusätzlich die Wiener Opernschule sowie die London School of Modern Dance. Bevor er schließlich vor der Kamera landete, stand er auf verschiedenen Theaterbühnen, unter anderem am Burgtheater und Volkstheater in Wien.
Mit "Abwärts" gelang ihm dann 1984 der Durchbruch. Bald darauf folgten weitere wichtige Rollen, darunter in "Rosa Luxemburg" und "Väter und Söhne". In den folgenden Jahrzehnten wurde Jänicke zu einem festen Bestandteil der Fernsehbranche und übernahm zahlreiche Rollen in Krimis, Thrillern und Fernsehfilmen. Auch international war er zu sehen.
Heute kennen ihn viele vor allem aus Krimiproduktionen. Zu seinen jüngeren Projekten zählen unter anderem die ARD-Reihe "Der Amsterdam-Krimi", "Retter der Meere: Tödliche Strandung" und "Dr. Nice".
Hannes Jaenicke privat: Beziehungen und Tierschutz
Jaenickes erste Ehe mit seiner Frau Nicole hielt von 1999 bis 2001. Danach folgten verschiedene Beziehungen: erst mit Schauspielerin Tina Bordihn, im Anschluss mit einer Naturwissenschaftlerin, deren Namen er nie öffentlich machte.
Heute ist Jaenicke mit Schauspielkollegin Stephanie Krogmann liiert. Kinder hat er bewusst keine. "Ich bin froh, wenn ich nach einem Drehtag meine Filmkinder wieder abgeben kann und mich in meinem Hotel alleine in die Zigarrenbar zurückziehen kann. Das geht als alleinerziehender Vater nicht …", verriet er vor Jahren in einem Interview mit "Bild". Sein Leben würde mit den zahlreichen Reisen nicht zur Vaterrolle passen.
Neben der Schauspielerei ist der Natur- und Tierschutz ein wichtiger Teil seines öffentlichen Lebens. Er engagiert sich besonders für Umwelt- und Artenschutz, drehte bereits mehrere Dokumentationen über bedrohte Tierarten gemeinsam mit dem ZDF.
Vom jungen Nachwuchsschauspieler bis zum etablierten TV-Star liegen damit mehr als vier Jahrzehnte. Der Blick auf alte Bilder vor allem eines deutlich: Vieles hat sich verändert - seine markante Ausstrahlung ist Hannes Jaenicke jedoch geblieben.
Film-Highlights mit Hannes Jaenicke
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