Familienbande Jasmin Schwiers: Dieser Comedian bringt sie privat seit Jahren zum Lachen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Jasmin Schwiers ist eine erfolgreiche deutsche Schauspielerin - auch ihr langjähriger Partner ist bekannt. Bild: Berlinfoto, IMAGO / Fotostand

Seit ihrer Jugend steht Jasmin Schwiers vor der Kamera und dreht fürs deutsche Fernsehen. Ihr Leben teilt sie mit einem Mann, der selbst Bühnen und Bildschirme kennt - und heute vor allem als Comedian für Lacher sorgt. Gemeinsam haben sie zwei Töchter.

So wurde Jasmin Schwiers berühmt Für Jasmin Schwiers beginnt die Schauspielkarriere ungewöhnlich früh. Die gebürtige Eupenerin wächst im deutschsprachigen Ostbelgien auf und wird bereits als Zehnjährige bei einer Kindertheateraufführung entdeckt. 1997 steht sie erstmals für das TV-Drama "Die Nacht der Nächte - School's Out" vor der Kamera. Nur ein Jahr später folgt die Rolle, die sie einem breiten Publikum bekannt macht: In der Serie "Ritas Welt" spielt Schwiers die Tochter von Rita Kruse, verkörpert von Gaby Köster. Noch bevor sie die Schule beendet, sammelt die junge Schauspielerin zahlreiche Dreh-Erfahrungen. Es folgen Kino- und Fernsehproduktionen, darunter "NVA", mehrere "Tatort"-Folgen, "König Drosselbart", "Marie Brand", "Der Alte" und später die ARD-Reihe "Die Füchsin". Auch in "Klara Sonntag" ist sie zu sehen. Zudem gehört der Kinofilm "Das Kanu des Manitu" zu ihren neueren Projekten.

Jasmin Schwiers bei der SWR-Show "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" Bald verfügbar Heute, 23:30 Uhr • Kurzstrecke mit Pierre M. Krause Jasmin Schwiers und Jan van Weyde sind Sofa so good Verfügbar auf Joyn 25 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Jasmin Schwiers und Jan van Weyde lernen sich 2004 kennen Jan van Weyde ist auch im Show-Business tätig. Bild: IMAGO/Fotostand

Während Jasmin Schwiers beruflich immer stärker Fuß fasst, tut sich 2004 auch privat einiges. Sie lernt Jan van Weyde kennen. Der arbeitet damals ebenfalls vor der Kamera und moderiert unter anderem das Magazin "Interaktiv" beim Musiksender Viva. Später übernimmt er in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" die Rolle des Xaver Steindle. Die unterschiedlichen Karrierewege innerhalb derselben Branche waren allerdings nicht immer einfach. Rückblickend erzählte van Weyde auf seiner Homepage:

Als ich noch als Schauspieler gearbeitet habe, gab es schon ein gewisses Gefälle. Als Soap-Darsteller wurde ich eher belächelt. Jan van Weyde

Er ergänzt: "Bei Veranstaltungen war ich das 'Plus eins'. Aber ich habe Jasmin immer alles von Herzen gegönnt und sie nie direkt spüren lassen, wenn ich frustriert war.“ Aus der Beziehung wird schließlich eine Ehe. 2009 geben sich Jasmin Schwiers und Jan van Weyde das Jawort.

Jan van Weyde findet seinen Platz in der Comedy Während Jasmin Schwiers längst fest im deutschen Film- und Fernsehgeschäft etabliert ist, schlägt ihr Mann beruflich einen anderen Weg ein und widmet sich zunehmend der Comedy. Gleichzeitig verändert sich auch das gemeinsame Privatleben: 2014 kommt die erste Tochter des Paares zur Welt. Fünf Jahre später macht eine zweite Tochter das Familienglück komplett.

Damit verändert sich auch der Rhythmus zu Hause. Zwischen Dreharbeiten, Bühnenauftritten, Terminen und Familienleben bleibt nicht immer viel Raum für Zweisamkeit. Jasmin Schwiers beschrieb gegenüber der "Bunte" den turbulenten Alltag 2023 sehr offen:

Wir haben ein Kind in der Wutphase und eines in der Wackelzahn-Pubertät. Jasmin Schwiers

Und weiter: "Die lieben sich, verstehen sich fantastisch, aber zoffen sich natürlich auch. Um auf beide gleichwertig einzugehen, braucht man Zeit. Da bleibt nicht viel für sich selbst oder die Partnerschaft." Kleine Auszeiten bekommen dadurch einen besonderen Stellenwert. Jan van Weyde erzählte über einen gemeinsamen Urlaub: "Neulich haben wir uns ein Wellnesswochenende gegönnt und letztes Jahr sogar eine Woche Urlaub zu zweit."

Das erste Mal seit acht Jahren. Oma sei Dank! Herrlich! Jan van Weyde

Auch gemeinsam stehen Jasmin Schwiers und ihr Mann vor der Kamera Beruf und Privatleben überschneiden sich bei den beiden gelegentlich. Für die zweite Staffel von "Binge Reloaded" standen Jasmin Schwiers und Jan van Weyde erstmals gemeinsam vor der Kamera. Die Vorbereitung fiel damals mitten in die Zeit der Pandemie. Schwiers erzählte gegenüber "Bild": "Auf den Dreh haben wir uns vorbereitet, als noch Lockdown und Homeschooling war."

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Wir haben Gott sei Dank ein Büro, in das man sich zurückziehen kann. Das war die Rettung. Jasmin Schwiers