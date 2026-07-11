"Aus persönlichen Gründen" Anchorman Michael Marx verlässt ProSieben :newstime Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Die :newstime mit Michael Marx (l.); Karolin Kandler (r.) Bild: © ProSieben / Nadine Rupp

Rund 28 Jahre lang war er der Anchorman bei der ProSieben :newstime. Nun hat Michael Marx überraschend angekündigt, das News-Format zu verlassen. Seine letzte Sendung findet schon an diesem Sonntag statt.

Seit 1999 präsentiert Michael Marx bei :newstime auf ProSieben und Joyn die Nachrichten, doch nun hört der Moderator überraschend auf. "Es gibt Dinge im Leben, die sind größer und wichtiger – auch als Beruf und Karriere", schrieb der 59-Jährige am Sonntag in einem Beitrag auf der Plattform LinkedIn. Er ziehe "aus persönlichen Gründen" Konsequenzen und verlasse die :newstime. "Das war nicht einfach, aber es fühlt sich richtig und gut für mich an", schrieb er weiter. Seine letzte Sendung werde er bereits am Sonntag, den 12. Juli 2026, moderieren.

Letzte :newstime mit Michael Marx Bald verfügbar Heute, 18:10 Uhr Newstime Verfügbar auf Joyn 15 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Damit verlässt Marx das News-Format kurz vor einem runden Geburtstag: Am 2. August wird der Journalist 60 Jahre alt. Parallel zur war er auch beim Nachrichtensender N24 zu sehen.

Michael Marx: "stilbildend" für die :newstime "Michael Marx hat das Gesicht der ProSieben-Nachrichten über Jahrzehnte geprägt", sagte ProSiebenSat.1-Chefredakteur Sven Pietsch gegenüber dem Branchenportal "DWDL". Marx habe stets "den richtigen Ton" getroffen, seine ruhige und eigenständige Art sei für die heutige :newstime "stilbildend" gewesen. "Ich bedanke mich bei Michael außerordentlich für die vielen Jahre professioneller Zusammenarbeit und wünsche ihm für die Zukunft nur das Beste", sagte Pietsch weiter.

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Einen konkreten Nachfolger für Marx soll es nicht geben. Eine Sendersprecherin erklärte gegenüber "DWDL": "Die :newstime ist gut aufgestellt." Karolin Kandler führe als Anchorwoman im Wechsel mit den Kolleg Kira Alin, Delia Träger, Jule Gölsdorf und Stephanie Puls weiterhin durch das ProSieben-Format.