Seit Jahrzehnten verliebt Andreas Pietschmann: Seine Partnerin ist ein "Tatort"-Star Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Seit über 20 Jahren ein Paar: Andreas Pietschmann und Jasmin Tabatabai. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Ob "Tatort" oder große Filmproduktionen: Andreas Pietschmann hat sich längst etabliert. Doch auch privat läuft es rund - mit einer Partnerin, die selbst im TV erfolgreich ist.

Andreas Pietschmann: Mehrfach im "Tatort" zu sehen Seit den 90er-Jahren gehört er fest zur deutschen TV-Landschaft: Andreas Pietschmann steht seit Jahrzehnten vor der Kamera und war in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen. Auch im "Tatort" ist er kein Unbekannter. Bereits 2007 spielte er an der Seite von Ulrike Folkerts in einem Fall aus Ludwigshafen, 2011 folgte ein weiterer Auftritt mit Eva Mattes. Ein besonderes Kapitel kam 2022 dazu: In einem Berliner "Tatort" übernahm Pietschmann eine tragische Rolle als Opfer und Jugendliebe von Ermittler Robert Karow.

Andreas Pietschmann und Jasmin Tabatabai gemeinsam vor der Kamera Mit dabei: Jasmin Tabatabai, seine Partnerin im echten Leben. Für sie war es ein besonderer Einsatz, denn sie feierte in dem Fall ihr Debüt als Staatsanwältin Sara Taghavi, eine Rolle, die sie bis heute im Berliner "Tatort" verkörpert. Dass beide gemeinsam vor der Kamera stehen, ist für Pietschmann etwas Besonderes: "Das ist ein seltenes Glück. Ich schätze es sehr, wenn es dazu kommt. Jasmin ist eine großartige Schauspielerin." Kennengelernt haben sich die beiden bereits vor über 20 Jahren am Set von "Rosa Roth - Der Tag wird kommen".

Warum es keine Hochzeit gab Ein Paar wurden sie zwei Jahre später und sind seitdem zusammen. Ihre Beziehung verläuft bewusst fernab von Schlagzeilen und Skandalen. 2009 verlobten sie sich und bekamen ihr erstes gemeinsames Kind. Tochter Helena wird im Sommer 17 Jahre alt, 2013 kam Sohn Johan zur Welt. Geheiratet haben die beiden bis heute nicht. Einen Grund dafür nannte Pietschmann selbst: "Es gab dafür bis jetzt noch nie den richtigen Zeitpunkt. Denn eine Hochzeit sollte entspannt sein für alle." Tabatabai war zuvor bereits verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt ihre heute 23-jährige Tochter Angelina.