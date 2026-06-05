Seit Jahren glücklich verheiratet Barbara Schöneberger: Ihr Ehemann und ihre Ex-Partner - So privat lebt die Moderatorin Veröffentlicht: Vor 15 Minuten von Redaktion Barbara Schöneberger weiß seit Jahrzehnten, wie sie ihr Privatleben schützt. Bild: IMAGO/APress, picture alliance / Bonn.digital | Marc John

Als Moderatorin großer Shows, Podcasterin oder Entertainerin - Barbara Schöneberger ist regelmäßig auf dem TV-Bildschirm präsent. Während sie beruflich gern schlagfertig und offen auftritt, zieht sie in einer Sache klare Grenzen: ihrem Privatleben. Dennoch haben wir das eine oder andere Detail über ihr Liebesleben gefunden.

Wenn Barbara Schöneberger auf der Bühne steht, wirkt sie alles andere als scheu oder schüchtern. Das TV-Gesicht überstrahlt alle mit ihrer direkten, lauten und witzigen Art. Nur bei einem Thema wird sie plötzlich sehr zurückhaltend. Auch wenn ihre Ehe und frühere Beziehungen immer wieder für Interesse bei Fans und Medien sorgen, spricht Schöneberger nur selten über die Männer an ihrer Seite.

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Seit 15 Jahren verheiratet Ein großes Geheimnis ist der Beziehungsstatus der Münchnerin trotzdem nicht. Seit 2009 ist Barbara Schöneberger mit dem IT-Unternehmer Maximilian von Schierstädt verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder und lebt in Berlin. Während Schöneberger beruflich kaum aus der Öffentlichkeit wegzudenken ist, hält sich ihr Ehemann konsequent im Hintergrund. Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich sind selten, Fotos ihres Mannes gibt es nur wenige. Auch in sozialen Netzwerken hält sich Schöneberger mit privaten Einblicken bewusst zurück. In Interviews macht sie immer wieder deutlich, dass sie ihr Familienleben schützen möchte. Obwohl sie beruflich weiterhin ihren bekannten Nachnamen nutzt, trägt sie privat den Familiennamen ihres Mannes und heißt offiziell Barbara von Schierstädt.

Wer ist Maximilian von Schierstädt? Seltener Auftritt in der Öffentlichkeit: 2014 erhielt Maximilian von Schierstädt bei der Europäischen Kulturpreisgala im Grand Auditorium der Philharmonie Luxemburg eine Auszeichnung für die von ihm mitgegründete "Stretton Society". Die Non-Profit-Organisation stellt herausragenden Musiker:innen äußerst wertvolle Instrumente leihweise zur Verfügung, ohne die Identität der Eigentümer:innen offenzulegen. Bild: picture alliance / Bonn.digital

Über den Ehemann der "Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin ist vergleichsweise wenig bekannt. Maximilian von Schierstädt arbeitet als Unternehmer im IT-Bereich und meidet die Öffentlichkeit konsequent. Interviews gibt er nicht, öffentliche Auftritte sind eine Ausnahme. "Er ist der schlauste Mensch, den ich kenne, und er würde mich aus jedem brennenden Haus retten", hat sie einmal in ihrem Magazin "Barbara" über ihren Ehemann verraten. Ein seltenes, aber dafür liebevolles Statement. Gerade diese Zurückhaltung unterscheidet das Paar von vielen anderen Prominenten. Während Barbara Schöneberger regelmäßig vor Millionen Zuschauenden auftritt, bleibt ihr Mann außerhalb der Medienwelt. Offenbar ein Erfolgsrezept, denn die Ehe hält inzwischen seit mehr als anderthalb Jahrzehnten.

Das ist über ihre Ex-Partner bekannt Bevor Schöneberger ihren heutigen Ehemann kennenlernte, gab es einige Beziehungen, die zumindest teilweise öffentlich bekannt wurden. Zu den Männern, mit denen die Entertainerin in der Vergangenheit liiert gewesen sein soll, zählen der Medienmanager Paul Keuter sowie der Arzt Dr. Mathias Krahl. Über die einzelnen Beziehungen ist nur wenig bekannt. Schöneberger sprach in den vergangenen Jahren nur selten über Ex-Partner. "Ich fand seriöse Typen gut, so 'nen 'Spaßkaschperl' hatte ich selten an meiner Seite", hat sie der "Superillu" in einem Interview über ihren Männergeschmack verraten. Mit zunehmender Bekanntheit entschied sich die Moderatorin, ihr Liebesleben deutlich stärker abzuschirmen. Seit ihrer Ehe mit Maximilian von Schierstädt gelangen nur noch wenige private Informationen an die Öffentlichkeit.