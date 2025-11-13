Promis feiern "Tribute to Bambi" Christine Neubauer gibt im Joyn-Interview zu: "Ich bin GNTM-Fan der ersten Stunde" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Christine Neubauer beim "Tribute to Bambi 2025" im "The Charles Hotel" in München. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger/Geisler-Fotopre

Dank der 77. Bambi-Verleihung wird München diese Woche zum Treffpunkt der Stars. Am 11. November stand mit "Tribute to Bambi" das erste große Event an. Vor Ort war auch Christine Neubauer, die sich als "Germany's Next Topmodel"-Fan outete.

Bevor am Donnerstagabend zum 77. Mal der Bambi verliehen wird, fand am Dienstagabend das Charity-Event "Tribute to Bambi" statt. Damit sollen deutschlandweit Initiativen unterstützt werden, die Kindern und Jugendlichen in Not helfen.

Ganze Folgen von "Germany's Next Topmodel" Jetzt GNTM-Staffeln kostenlos auf Joyn streamen

Christine Neubauer bald bei GNTM? Insgesamt waren rund 300 geladene Gäst:innen vor Ort, darunter auch Schauspielerin Christine Neubauer. Im exklusiven Joyn-Interview plauderte sie mit uns ganz offen über die anstehende 77. Bambi-Verleihung am Donnerstag. "Ich habe ja gehört, dass Heidi Klum einen Bambi bekommt", erzählte sie und fügte hinzu:

Ich bin 'Germany's Next Topmodel'-Fan seit der ersten Stunde. Immer, wenn ich Zeit habe, schaue ich es. Christine Neubauer, November 2025

Die Schauspielerin wäre sogar selbst gern einmal in der ProSieben-Sendung dabei. Das wäre theoretisch durchaus möglich, schließlich dürfen seit 2023 auch Best-Ager-Models an der Show teilnehmen. "Leider bin ich zu klein, um mich selbst als Model zu bewerben", zeigte sie sich geknickt.

Christine Neubauer ist "ganz frisch Oma geworden" Doch auch wenn sie nicht bei GNTM mitmachen wird, hat Christine Neubauer aktuell alle Hände voll zu tun. Sie ist "ganz frisch Oma geworden" - ein Ereignis, das sie beim "Tribute to Bambi" noch einmal besonders motivierte, sich für Kinder und ihre Zukunft einzusetzen. Außerdem arbeitet sie an einem Reiseführer mit ihren persönlichen Mallorca-Tipps. Seit 15 Jahren lebt Neubauer auf der Baleareninsel und kennt ihre schönsten Ecken wie kaum jemand sonst.