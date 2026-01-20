Nach dem Ehe-Aus mit Patrice Aminati teilt Daniel Aminati bewegende Worte auf Instagram. In schweren Zeiten gibt ihm Tochter Charly Kraft, Trost und Hoffnung.

Das Leben von Daniel Aminati (52) hat sich stark verändert. Im Dezember machte seine Noch-Ehefrau Patrice Aminati (30) nach drei Jahren Ehe die Trennung öffentlich. In dieser emotional herausfordernden Phase findet der Moderator Trost und Kraft in der gemeinsamen Tochter Charly (3), wie er auf seinem Instagram-Account @danielaminati deutlich macht.

Zu einer Bilderstrecke, die ihn gemeinsam mit dem kleinen Mädchen zeigt, teilt Aminati sehr persönliche Worte: "In Momenten der Fragilität, wenn die Dunkelheit dir das Gefühl gibt, es ginge nicht weiter, ist es so wichtig, dich auf das zu besinnen, was in dir Heilung verspricht - auf die Dinge, die dir guttun, und auf die Menschen, denen du wichtig bist und dich wertschätzen", schreibt er. Abschließend richtet sich der 52-Jährige direkt an seine Tochter: "Danke für die wunderbare Zeit, mein Herz".

Die Aufnahmen zeigen Daniel und Charly unter anderem beim Spielen im Schnee, im Schwimmbad sowie auf einem Karussell. Weitere Fotos halten innige Augenblicke fest, in denen Aminati seine Tochter im Arm hält oder fröhlich winkend mit ihr an der Hand in die Kamera blickt.