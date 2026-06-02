Liebe aus den 90ern
Gewusst? Das ist der berühmte Ex von "Die Kanzlei"-Star Esther Schweins
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Esther Schweins ist seit Jahrzehnten aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken. Was viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben: In den 90ern war die Schauspielerin mit einem bekannten TV-Star liiert.
Wenn du Esther Schweins heute siehst, denkst du vermutlich eher an ihre Serien- und Filmrollen, an Comedy-Klassiker oder an aktuelle TV-Auftritte. Was dabei schnell untergeht: Auch ihr Liebesleben hatte früher echten Promi-Faktor.
Denn in den 90ern war die Schauspielerin mit keinem Geringeren als Ralf Bauer zusammen. Ja, genau: dem TV-Star, den viele bis heute vor allem mit Serien wie "Gegen den Wind" verbinden.
"Die Kanzlei" dienstags um 20:15 Uhr in Das Erste
Ralf Bauer war der Mann an ihrer Seite
Die Beziehung der beiden fiel in eine Zeit, in der sowohl Esther Schweins als auch Ralf Bauer im deutschen Fernsehen richtig präsent waren. Sie hat etwa von 1995 bis 1997 gedauert. Besonders spannend: Die beiden waren nicht nur privat ein Paar, sondern standen damals auch gemeinsam vor der Kamera.
So spielten sie 1996 in "Küss niemals deinen Chef" zusammen - eine Konstellation, die rückblickend natürlich noch mal extra neugierig macht. Viel aus ihrer Beziehung machten die beiden öffentlich zwar nie, aber in der Medienwelt der 90er gehörten sie definitiv zu den bekannten Schauspiel-Paaren.
Auch nach der Trennung blieben sie verbunden
Komplett aus dem Blick verloren haben sich Esther Schweins und Ralf Bauer nach dem Liebes-Aus offenbar nicht. Auch später arbeiteten sie noch einmal zusammen, etwa für den Film "Drei Tage Angst". Sogar viele Jahre danach wurden sie noch gemeinsam bei einer Lesung gesehen.
Heute ist das Liebes-Kapitel längst Geschichte. Gerade deshalb ist es für viele ein kleiner Aha-Moment: Der berühmte Ex von Esther Schweins ist tatsächlich Ralf Bauer. Eine echte 90er-TV-Kombi, die viele inzwischen vermutlich schon wieder vergessen hatten.
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