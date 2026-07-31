Moderator der "NDR Talkshow" und "Zeitreise" Hubertus Meyer-Burckhardt: Zwei Worte stehen in jedem Sakko - das bedeuten sie Aktualisiert: Vor 10 Minuten von Claudia Frickel Hubertus Meyer-Burckhardt hat eine ganz besondere Marotte. Bild: Imago Images / Future Image

Zu den Markenzeichen von Hubertus Meyer-Burckhardt gehört, dass er im Fernsehen meist einen Anzug trägt. Doch dahinter steckt ein Geheimnis, das er nun gelüftet hat: In jedes seiner Sakkos lässt der Moderator zwei Wörter einsticken.

Hubertus Meyer-Burckhardt über zwei Wesenszüge, die sein Leben prägen Hubertus Meyer-Burckhardt steht zu seinen schrulligen Eigenheiten: Seit über 30 Jahren putzt er sich beispielsweise die Zähne nur mit Zahnpasta, die nicht aus Deutschland kommt. Einen weiteren Spleen hat er jetzt ausgeplaudert. Dass Meyer-Burckhardt hochwertige Stoffe schätzt, ist kein Geheimnis: Im Fernsehen tritt er fast ausschließlich im Anzug auf. Das Besondere: Jedes seiner Sakkos hat auf der Innenseite ein kleines Schild, erzählt er in der NDR‑Dokumentation "Hubertus Meyer-Burckhardt - Ein Porträt: Glücklichsein ist eine Entscheidung" zu seinem 70. Geburtstag. Sein Schneider hat den Auftrag, zwei Worte in alle seine Sakkos einzusticken. Und zwar nicht irgendwelche Begriffe - es handelt sich um Wesenszüge, die für ihn eine wichtige Bedeutung haben:

Ich habe zwei Charaktereigenschaften, ohne die ich mein Leben nicht hätte bewältigen können. Hubertus Meyer-Burckhardt

Die beiden Eigenschaften sind Mut und Humor, verrät Meyer-Burckhardt, während er das kunstvoll bestickte Schild zeigt. Beide müsse man sich außerdem "immer wieder neu erarbeiten", meint er. Warum ihn gerade diese beiden Merkmale begleiten, erklärt er seiner langjährigen Kollegin Barbara Schöneberger in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau":

Mut ist die Überwindung der Angst und Humor ist, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Hubertus Meyer-Burckhardt

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Die Macken von Meyer-Burckhardt: "Man könnte denken, er hat einen kleinen Knall" Dass gerade die beiden Worte Mut und Humor in Meyer-Burckhardts Sakkos stehen, "passt ja zu ihm", sagt Schöneberger in der Dokumentation. Ihr Co-Moderator in der "NDR Talk Show" sei "mit Sicherheit mutig, denn er hat Zivilcourage". Und er habe "Humor in den Sachen, die er macht". Für seinen feinen, trockenen und oft selbstironischen Witz ist Meyer-Burckhardt ohnehin bekannt. Mit Schöneberger liefert er sich in der gemeinsamen Sendung immer wieder schlagfertige Wortwechsel. Auch zu seinem Sakko‑Spleen hat sie etwas zu sagen. Mit todernster Miene erklärt sie in der Doku über ihren Kollegen:

Andere Leute hätten sich das tätowieren lassen. Da bin ich doch wahnsinnig froh, wenn sich das jemand nur in die Innenseite seines Jackets einnähen lässt. Barbara Schöneberger

Über seine Zahnpasta-Gewohnheit meint sie trocken: "Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, er hat einen kleinen Knall."

Schöneberger über Meyer-Burckhardt: "Möchte ihn den ganzen Tag um mich haben" Die beiden Moderator:innen haben sich gesucht und gefunden: Seit mehr als 18 Jahren moderieren die beiden gemeinsam die "NDR Talk Show". In der Reportage "Glücklichsein ist eine Entscheidung" sparen sie nicht mit gegenseitigen Bekundungen von Zuneigung. "Barbara getroffen zu haben, ist ein großer Glücksfall", sagt Meyer-Burckhardt in der Dokumentation und nennt sie "atemberaubend". Und sie beschreibt es so: "Hubertus ist ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben geworden - ich möchte ihn eigentlich den ganzen Tag um mich haben. " Er könnte einfach auf ihrem Sofa sitzen, und "ich glaube, er würde mich nie nerven".