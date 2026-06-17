Krimi-Stars privat "Die Kanzlei"-Star Johanna Gastdorf: Dieser bekannte "Der Alte"-Darsteller ist ihr Mann Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Seit 1997 verheiratet: Johanna Gastdorf und Jan-Gregor Kremp. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress, dpa

Johanna Gastdorf gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen. Einem breiten Publikum ist sie vor allem durch ihre Rolle in der ARD-Anwalts-Serie "Die Kanzlei" vertraut. Und auch ihr Ehemann ist kein Unbekannter. Er hat regelmäßige Auftritte in deutschen TV-Krimis.

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Johanna Gastdorf und Jan-Gregor Kremp: So begann ihre Liebe lange vor dem großen Erfolg Kennengelernt haben sich Johanna Gastdorf und Jan-Gregor Kremp Ende der 1980er Jahre in Hannover. Während sie ihre Ausbildung an der dortigen Hochschule für Musik und Theater absolvierte, startete Kremp nach seinem Studium am Mozarteum in Salzburg sein erstes Theater-Engagement am Niedersächsischen Staatstheater. Aus dieser künstlerischen Begegnung wurde eine Beziehung, die mittlerweile schon über 30 Jahre andauert. Der Star der ARD-Serie "Die Kanzlei" verbrachte die ersten Jahrzehnte seiner Laufbahn primär am Theater. Erst nach Jahren auf verschiedenen deutschen Bühnen verlagerte sich Gastdorfs Fokus stärker auf Film- und Fernsehproduktionen. Spätestens mit dem bewegenden Fußball-Epos "Das Wunder von Bern" (2003) und dem Oscar-nominierten "Sophie Scholl - Die letzten Tage" etablierte sich Johanna Gastdorf auch im Film als eine der profiliertesten deutschen Schauspielerinnen.

Johanna Gastdorf hatte ihren Durchbruch in "Das Wunder von Bern" Film ansehen Drama Hier das bewegende Fußball-Epos kostenlos streamen Verfügbar auf Joyn 113:00 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Jan-Gregor Kremp hingegen nahm den Umweg über die Musik. Nach dem Abitur studierte er Klavier und Trompete, bevor er seine Leidenschaft für die Schauspielerei entdeckte. Nachdem ihn zunächst sieben Schauspielschulen abgewiesen hatten, bewies er in Salzburg Ausdauer - eine Eigenschaft, die ihn durch seine gesamte Laufbahn begleiten sollte. Vom Theater-Ensemble in München über Rollen als ambivalenter Bösewicht bis hin zum "Der Alte"-Ermittler Richard Voss hat er sich ein breites Rollen-Repertoire aufgebaut.

Dass er seine Liebe zur Musik nie verloren hat, bewies er unter anderem am Set von "The Musketeer", als er für Catherine Deneuve musizierte. "Als Catherine die ersten Töne hörte, schmolz sie dahin und wurde plötzlich ganz weich. Dann floss reichlich Champagner, bis die Polizei kam. Beim dritten Einsatz wurde die Party dann aufgelöst", erinnert sich der Schauspieler 2020 in einem Interview mit der "Rheinischen Post".

Johanna Gastdorf und Jan-Gregor Kremp: Für ihre Familie änderten sie ihr ganzes Leben Johanna Gastdorf und Jan-Gregor Kremp sind seit über 25 Jahren ein Paar. Bild: picture alliance / Henning Kaiser/dpa | Henning Kaiser

Ihr Lebensmittelpunkt liegt seit Jahren in Leverkusen-Schlebusch. Abseits der Dreharbeiten hat das Paar einen eingespielten Alltag, in dem die Rollen klar verteilt sind: Während Kremp sich als leidenschaftlicher Koch in der Küche auslebt, übernimmt Gastdorf die organisatorische Planung, die den gemeinsamen Haushalt zusammenhält. Ihr gemeinsamer Sohn Leo Aron wuchs abseits des Showbusiness' auf. Dass er sich für ein Wirtschaftsstudium statt für Schauspielerei entschied, kommentierte Johanna Gastdorf einst in der WDR-Sendung "Kölner Treff": Kreativität liege ihm zwar im Blut, aber er habe eben einen bodenständigeren Weg gewählt.

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Privat engagiert sich das Schauspiel-Paar seit vielen Jahren gemeinsam in der Hospizarbeit. Mit Lesungen wollen sie dazu beitragen, Berührungsängste gegenüber Themen wie Sterben und Trauer abzubauen. Für dieses Engagement wurden sie 2020 vom Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verband mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Beruflich haben beide Stars ihre Prioritäten über die Jahre neu gesetzt. Jan-Gregor Kremp beendete 2023 nach über zehn Jahren seine Rolle als Hauptkommissar bei "Der Alte". Wie er in Interviews darlegte, sei ein ausschlaggebender Faktor für diesen Entschluss der Wunsch, die jahrelange Belastung durch das Pendeln zwischen den Drehorten in München und dem gemeinsamen Zuhause in Leverkusen zu beenden und wieder mehr Zeit für das Privatleben zu gewinnen. Seine Serien-Figur Richard Voss ging nach Italien.