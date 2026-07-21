Lange Schauspieltradition "Die Kanzlei"-Star Mathilde Bundschuh: Das ist ihre berühmte Familie Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Lars-Ole Grap Bei Mathilde Bundschuh liegt die Schauspielerei in der Familie. Bild: picture alliance/dpa | Elisa Schu

Als Charlene "Charlie" Runge in der ARD-Serie "Die Kanzlei" hat sich Mathilde Bundschuh in die Herzen vieler Krimi-Fans gespielt. Doch ihre Verbindung zur Schauspielerei reicht viel weiter zurück: Sie stammt aus einer echten Künstlerfamilie.

Mathilde Bundschuh: Auch ihr Vater Jörg Bundschuh ist ein bekannter Schauspieler Mathilde Bundschuh stand bereits mit elf Jahren zum ersten Mal vor der Kamera. Von 2007 bis 2012 gehörte sie zur festen Besetzung der KiKA-Serie "Krimi.de", ihr Kinodebüt gab sie 2010 in Pia Strietmanns Drama "Tage, die bleiben" an der Seite von Götz Schubert und Max Riemelt. Nach ihrer Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Rostock gehörte sie von 2016 bis 2019 zum Ensemble des Residenztheaters München, wo sie 2018 den Kurt-Meisel-Förderpreis erhielt. Für ihre Rolle in dem Justizdrama "Das Ende der Geduld" wurde sie bereits 2015 mit dem Deutschen Schauspielerpreis in der Kategorie "Starker Auftritt" ausgezeichnet.

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Dass sie so früh zur Schauspielerei fand, hat sie auch ihrem Vater zu verdanken, der denselben Beruf ausübt. Jörg Bundschuh, 1964 in Ost-Berlin geboren, absolvierte von 1983 bis 1987 sein Schauspielstudium in Leipzig und war danach am Cottbuser Theater sowie an den Sophiensälen Berlin engagiert. Auf Freilichtbühnen war er unter anderem bei den berühmten Karl-May-Spielen in Bad Segeberg und den Störtebeker-Festspielen auf Rügen zu sehen. Sein Filmdebüt gab er 1987 im DEFA-Kinderfilm "Der Schwur von Rabenhorst", seit den 2000er-Jahren ist er regelmäßig im Fernsehen präsent, unter anderem in den mehrfach ausgezeichneten Produktionen "Neun Szenen" und "Beat Beat Heart". Vater und Tochter standen bereits gemeinsam vor der Kamera, sowohl in "Tage, die bleiben" als auch in der erfolgreichen ARD-Krimireihe "Tatort" in der Folge "Verschleppt". Jörg Bundschuh lebt in Berlin.

"Tatort"-Familie Bundschuh: Mathilde und Bruder Joseph verbindet auch die Schauspielerei Mathildes älterer Bruder Joseph Konrad Bundschuh, 1989 ebenfalls in Plauen geboren, schlug denselben Weg ein. Nach seiner Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Rostock war er in zahlreichen Serien wie "SOKO Leipzig", "Notruf Hafenkante" und "In aller Freundschaft" zu sehen, bekannt ist er zudem aus "Frühling" und mehreren "Tatort"-Folgen. Seit 2024 gehört er, wie seine Schwester, zur Besetzung von "Die Kanzlei". In der "Tatort"-Folge "Borowski und die Angst der weißen Männer" von 2021 spielte Joseph Bundschuh den Täter, dessen Date von seiner Schwester Mathilde verkörpert wurde. Wie eng der familiäre Zusammenhalt tatsächlich ist, wurde deutlich, als Mathilde Bundschuh zu Beginn ihrer Zeit bei "Die Kanzlei" gegenüber der ARD über die Entscheidung für die Serie sprach. Sie habe sich damals bei ihrer Familie Rat geholt, weil eine Serienrolle eine langfristige Verpflichtung bedeute. Am Ende hätten ihr alle geraten, zuzusagen, die Rolle sei schließlich zu gut, um sie auszuschlagen.

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Mathilde Bundschuh überrascht mit privatem Einblick: Sie ist verheiratet Über ihr Liebesleben hat sich Mathilde Bundschuh öffentlich bislang nicht in Interviews geäußert. Einen kleinen Einblick gewährte sie ihren Fans allerdings selbst: Auf Instagram teilte sie Ende Juni ein Foto, dem zufolge sie vor einem Jahr geheiratet habe. Der Beitrag beschreibt einen unvergesslichen Hochzeitstag mit einer ausgelassenen Feier, und die Schauspielerin richtete darin liebevolle Worte an ihre Frau. Wer genau ihre Partnerin ist, dürfte allerdings kaum jemand außerhalb ihres engeren Umfelds wissen, öffentlich in Erscheinung getreten ist sie bislang nicht.

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