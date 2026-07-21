Sie stand früh vor der Kamera Ganz schön groß geworden: So sieht Jan Josef Liefers' älteste Tochter Lilly heute aus Aktualisiert: Vor 28 Minuten von C3 Newsroom Jan Joseph Liefers (l.) und seine Tochter Lilly (r.) im Jahr 2014 bei einer Filmpremiere. Heute ist Lilly erwachsen und sieht ganz anders aus. Bild: VISTAPRESS; Future Image

Schon als Kind stand Lilly Liefers, die ältere Tochter von Jan Josef Liefers und Anna Loos, für Filme und eine Krimireihe vor der Kamera. Heute sucht sie eher selten das Rampenlicht und entschied sich für ein Studienfach abseits der Schauspielerei, das sogar ihre Eltern verblüffte.

Lange schien die Sache klar und es sah so aus, als ob Lilly Liefers wie ihre Eltern - die TV-Stars Jan Josef Liefers und Anna Loos - in der Schauspielerei durchstarten möchte. Doch aktuell hat die 23-Jährige ganz andere berufliche Pläne. Und die haben sogar ihre Eltern überrascht, wie sie kürzlich auf einem Event erzählt haben. Lilly ist die ältere der beiden Töchter von Münster-"Tatort"-Star Liefers und "Helen Dorn"-Hauptdarstellerin Loos. Ebenso wie ihre jüngere Schwester Lola Liefers, die heute 18 Jahre alt ist, schnupperte sie früh Schauspielluft.

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Lilly Liefers spielte bereits mit neun Jahren ihre erste TV-Rolle Bereits mit neuen Jahren feierte sie 2012 ihr Debüt im ZDF-Film "Katie Fjorde – Diagnose Liebe" und spielte darin eine Tochter aus reichem Haus. Es folgten Rollen in Filmen wie "Wer liebt, lässt los" oder "Der Geschmack von Apfelkernen" in denen sie ihr Talent unter Beweis stellte. 2014 war Lilly Liefers im Kino-Hit "Honig im Kopf" von Til Schweiger zu sehen.

Anna Loss und Jan Josef Liefers mit Tochter Lilly 2014 bei der Premierenparty zum Kinofilm "Honig im Kopf". Bild: Eventpress

Lilly spielte die Tochter von Ulrich Noethen in "Neben der Spur" Mit gerade einmal zwölf Jahren übernahm sie dann eine feste Rolle in der ZDF-Krimireihe "Neben der Spur." Sie spielte bis 2022 die TV-Tochter von Ulrich Noethen, der die Hauptrolle des Hamburger Psychiaters Dr. Johannes Jessen verkörperte.



Doch inzwischen ist es ruhiger geworden um Lilly Liefers. Das gilt sowohl für TV-Auftritte als auch Auftritte in der Öffentlichkeit. Auch auf ihrem Instagram-Account findet sich der letzte Beitrag aus dem Jahr 2024.

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Überraschender Auftritt: Im Oktober begleitete Lilly ihre Eltern zu wichtigem Termin Bei einem wichtigen Termin trat sie im vergangenen aber dann doch wieder überraschend an der Seite ihrer Eltern auf. Lilly Liefers begleitete die beiden im Oktober 2025 zur Verleihung des Bundesverdienstordens an ihre Mutter auf Schloss Bellevue. Auch ihr Vater hatte die Auszeichnung 2011 bereits erhalten.

Jan Josef Liefers, Anna Loos und Lilly Liefers bei der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland an Anna Loos im Schloss Bellevue am 1. Oktober 2025. Bild: Future Image

Auf den Fotos heute sieht Lilly natürlich deutlich verändert aus im Gegensatz zu den Aufnahmen aus Kindertagen, als sie etwa auf der "Honig im Kopf"-Premiere mit langem Pferdeschwanz und kleiner Zahnlücke mit ihrem Vater in die Kamera strahlte. Auf einer Veranstaltung sprachen die stolzen Eltern gerade über die Zukunftspläne ihrer Töchter - und die haben derzeit nichts mit der Schauspielerei zu tun.

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Anna Loos verrät: Wegen Lillys Studienwahl brachen sie vor Lachen zusammen „Die beiden haben sehr starke künstlerische Ambitionen gehabt”, sagte Jan Josef Liefers laut BUNTE.de bei der Verleihung des „WoMen on Top”-Awards (WOT) Ende Juni in Düsseldorf. „Doch dann haben uns beide nacheinander überrascht.” Liefers verriet, dass die 23-jährige Lilly Angewandte KI und Machine Learning studiert. Sie beschäftige sich täglich bis zu neun Stunden mit Mathematik, schreibe Algorithmen „und macht so verrückte Sachen”, staunte er. Mutter Anna Loos offenbarte, warum die Eltern wegen ihrer Studienwahl aus allen Wolken fielen: Während sie selbst Mathematik geliebt habe und auch im Mathe-Leistungskurs gewesen sei, habe sie Lilly "zehn Jahre lang" jede Woche "zur Mathenachhilfe geschleift". Heute aber sei sie "begeistert von ihrem Studium". Anna Loos erzählte: "Als sie uns damals ihren Studienwunsch mitgeteilt hat, haben wir uns angeguckt und sind zusammengebrochen vor Lachen.” Die jüngere Tochter Lola möchte nach den Worten des Schauspieler-Paares dagegen Jura studieren. „Junge Menschen müssen ihren Weg einfach gehen", betonte Liefers.

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