Einblicke auf Instagram
"Die Kanzlei"-Star Mathilde Bundschuh ist seit 55 Wochen verheiratet
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Seit ihrem Einstieg in der fünften Staffel von "Die Kanzlei" begeistert Mathilde Bundschuh als Charlene "Charlie" Runge ein Millionenpublikum. Privates hingegen gibt die Schauspielerin kaum preis. Umso größer war die Überraschung, als sie ihre Hochzeit ohne großes Aufsehen öffentlich machte.
"Die Kanzlei" dienstags um 20:15 Uhr in Das Erste
Mathilde Bundschuh: "Die Kanzlei"-Star spricht selten über ihr Privatleben
In "Die Kanzlei" spielt Mathilde Bundschuh eine Assistentin, die sich in der von Familienkonflikten und juristischen Fällen geprägten Kanzlei behaupten muss - eine Rolle, die ihr inzwischen zu breiter Bekanntheit verholfen hat. Die gebürtige Plauenerin, die aus einer Schauspielerfamilie stammt, brachte bereits Erfahrung aus Produktionen wie "Tatort" oder "In aller Freundschaft" mit, bevor sie in die ARD-Erfolgsserie einstieg.
Millionen Fans verfolgen jede Woche, wie Charlie zwischen Kanzleialltag und familiären Verstrickungen ihren Weg findet. Wie es allerdings abseits der Kamera um das Privatleben der Schauspielerin steht, war lange nicht bekannt.
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Mathilde Bundschuh ist verheiratet: Schauspielerin macht Ehe auf Instagram öffentlich
Interviews zu ihrem Beziehungsstatus oder ihrem persönlichen Umfeld sucht man vergeblich, und auch auf Instagram verkündet die Schauspielerin vor allem berufliche Updates: neue Projekte, Fotos von Dreharbeiten, Grüße an Kolleginnen und Kollegen.
Umso bemerkenswerter war deshalb ein Beitrag, den sie am 29. Juni 2025 veröffentlichte. Ohne große Ankündigung oder mediales Aufsehen schrieb Mathilde Bundschuh dort: "It's so easy 🌈Ich bin überglücklich und verheiratet. War [sic] für ein Fest! Ich bin überwältigt und finde kaum Worte. Auf die Liebe! ♥️" Konkrete Informationen zu ihrer Partnerin oder wie sich das Paar kennengelernt hat, teilte Bundschuh jedoch nicht.
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