Hintergrund zum Krimi-Aus
"Die Toten vom Bodensee": Warum Nora Waldstätten aus der ZDF-Serie ausgestiegen ist
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Bis Ende 2022 stand Nora Waldstätten als Kriminalinspektorin Hannah Zeiler für "Die Toten vom Bodensee" vor der Kamera. Nach neun Jahren in der erfolgreichen ZDF-Krimireihe entschied sie sich bewusst für den Ausstieg.
Von "Die Toten vom Bodensee" bis "SOKO"
Neuanfang nach Krimi-Aus: Nora Waldstätten über ihre Karriere-Entscheidung
Nora Waldstätten ist in den vergangenen Jahren in zahlreichen Produktionen zu sehen gewesen, etwa in "Die Zweiflers", "Erzgebirgskrimi - Wintermord" und auch in der Serie "Braunschlag 1986". Die 44-jährige Schauspielerin zeigt sich heute vielseitig und scheint genau dort angekommen zu sein, wo sie hinwollte. Dass sie dafür eine der bekanntesten deutschsprachigen Krimireihen verlassen musste, war eine bewusste Entscheidung.
Neun Jahre lang verkörperte sie die Kriminalinspektorin Hannah Zeiler in "Die Toten vom Bodensee" an der Seite von Matthias Koeberlin als Kommissar Micha Oberländer. Im November 2022 hatte sie ihren letzten großen Auftritt in der Serie. In der Episode "Unter Wölfen" kündigt ihre Figur Hannah Zeiler an, nach einer Trennung für ein paar Tage Urlaub in den Bergen machen zu wollen. Sie kehrt jedoch nie zurück. Was wie ein dramatischer Serientod wirkte, war in Wahrheit eine bewusst getroffene Entscheidung für einen passenden Ausstieg.
Im Januar 2023 meldet sich Nora Waldstätten schließlich auf Instagram und gibt ihren Fans Einblicke in ihre Entscheidung. Sie erklärt, dass sie die Krimireihe verlasse, weil für sie der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen sei. Durch diesen Schritt schaffe sie bewusst Raum für neue Projekte, auf die sie sich bereits sehr freue. Gleichzeitig bedankt sie sich beim gesamten Team sowie bei ZDF und ORF für das langjährige Vertrauen. Für Matthias Koeberlin findet sie besonders persönliche Worte: Er sei nicht nur ein großartiger Kollege, sondern über die Jahre auch ein guter Freund geworden.
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"Die Toten vom Bodensee": Warum die ZDF-Krimireihe trotz neuer Ermittlerin so erfolgreich bleibt
Obwohl die weibliche Hauptrolle bereits mehrfach wechselte, bleibt die Krimireihe weiterhin sehr erfolgreich. Nach Nora Waldstätten und ihrer Nachfolgerin Alina Fritsch bringt seit 2025 Anna Werner Friedmann als Mara Eisler eine ganz neue Dynamik an den Bodensee.
Der eher eigenwillige Stil von Mara Eisler sorgt an der Seite von Kommissar Micha Oberländer für frischen Wind, ohne die gewohnte Atmosphäre der Serie zu verfälschen. Es ist genau diese Wandlungsfähigkeit, die "Die Toten vom Bodensee" auch nach Jahren zu einem echten Highlight für Krimi-Fans im ZDF macht.
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