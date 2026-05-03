"Tote Hose"
Ende einer Reality-Liebe: Yvonne Woelke trennt sich von Peter Klein
Veröffentlicht:von Julia W.
Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Yvonne Woelke zieht einen Schlussstrich unter die Beziehung mit Peter Klein. Nach Monaten voller Schlagzeilen spricht sie nun offen über ihre Entscheidung – und ihre neuen Prioritäten.
Die Beziehung zwischen Yvonne Woelke und Peter Klein ist Geschichte. Nach anhaltenden Gerüchten über eine Krise hat die Schauspielerin nun die Trennung bestätigt – und dabei keinen Zweifel an der Endgültigkeit ihrer Entscheidung gelassen.
"Tote Hose" bei Yvonne Woelke
"Ehrlich gesagt habe ich keine Frühlingsgefühle. Bei mir ist gerade tote Hose", sagte Woelke, bekannt aus "Forsthaus Rampensau" und "Promis unter Palmen", im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Ein Liebescomeback schließt sie aus. Stattdessen wolle sie sich auf sich selbst konzentrieren.
"Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein und nicht immer jemandem Rechenschaft abgeben."
Das wünscht sich Yvonne Woelke für die Zukunft
Die vergangenen Monate waren für Woelke auch persönlich belastend, unter anderem durch die Erkrankung ihrer Mutter. Nun richtet sie den Blick nach vorn – und ist dabei durchaus offen für eine neue Beziehung, wenn auch unter klaren Bedingungen.
Ein zukünftiger Partner müsse fest im Leben stehen und "mehr Geld verdienen als ich", sagte sie. Zudem betonte sie: "Ich will immer noch Frau sein in einer Beziehung."
Peter Klein äußerte sich ebenfalls zur Trennung, blieb jedoch zurückhaltender. "Es ist momentan kompliziert. Die Entfernung ist sehr groß", erklärte er. Während er auf Mallorca lebt, pendelt Woelke zwischen Hamburg und Berlin.
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Vorwürfe von Ex-Frau Iris Klein
Die Beziehung der beiden stand von Beginn an im Fokus der Öffentlichkeit. Hintergrund war ein öffentlich ausgetragenes Zerwürfnis mit Kleins Ex-Frau Iris Klein, die Woelke einst vorgeworfen hatte, während der Dreharbeiten zum Dschungelcamp eine Affäre mit ihrem damaligen Ehemann gehabt zu haben.
Beide wiesen diese Anschuldigungen stets zurück. Dennoch entwickelte sich später eine Beziehung – begleitet von Kritik und wiederkehrenden öffentlichen Auseinandersetzungen.
In den vergangenen Wochen war Woelke zunehmend allein bei öffentlichen Auftritten erschienen, ohne sich zu ihrem Beziehungsstatus zu äußern. Nun ist klar: Das Kapitel Klein ist für sie beendet.
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