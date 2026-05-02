"Habe laut geschrien" Sylvie Meis über ihre Krebsdiagnose: Wie ein Anruf ihr Leben veränderte Aktualisiert: Vor 41 Minuten von C3 Newsroom Rafael van der Vaart und Sylvie Meis: Als der Anruf mit der Diagnose kam, befand sich ihr Ehemann in einem Trainingslager. Bild: imago/Bruno Press

Ein Anruf stellte 2009 das Leben von Sylvie Meis auf den Kopf. Jetzt spricht die Moderatorin offen über ihre schwerste Zeit, ihre Angst und wie die Krebsdiagnose auch ihren Charakter veränderte.

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Das Leben von Sylvie Meis änderte sich an einem Tag im Jahr 2009. Während ihr damaliger Mann, Fußballprofi Rafael van der Vaart, im Trainingslager war, erhielt sie einen Anruf vom Arzt. Diagnose: Brustkrebs.

Da habe ich laut geschrien und geweint und alles herausgelassen, was ich an Gefühlen hatte. Sylvie Meis

So beschrieb sie diesen Moment jetzt im Podcast "MayWay" und erzählt, wie sehr die Krankheit sie und ihr Leben prägte.

Todesangst und Therapie Auf die Diagnose folgte eine schwere Zeit, geprägt von Todesangst und stundenlangen Chemotherapien. "Mein Leben war von einem Tag auf den anderen komplett anders." Kraft schöpfte sie vor allem durch ihren damals dreijährigen Sohn Damian. Die Behandlung dauerte sechs Monate. In dieser Zeit veränderte die Krebsdiagnose nicht nur ihren Körper, sondern auch ihren Charakter.

Die Krankheit habe sie "unabhängiger, ehrgeiziger, disziplinierter" gemacht, erzählt die Moderatorin in dem Podcast. Ihrem damaligen Mann Rafael könne sie – trotz der später gescheiterten Beziehung – keine Vorwürfe machen. "Mit dreißig eine Frau zu haben, die plötzlich Brustkrebs hat, muss man erst einmal verkraften."