Trauer um Irlands berühmten Sänger Er bekam Oscar für "Once": Glen Hansard mit 56 Jahren bei Motorradunfall tödlich verunglückt Aktualisiert: Vor 17 Minuten von C3 Newsroom Der Oscar-prämierte Song "Falling Slowly" machte Glen Hansard 2007 weltweit bekannt. Bild: IMAGO / UPI Photo

Mit dem Musikfilm "Once" und Songs wie "Falling Slowly" schrieb er Musikgeschichte. Nun ist Glen Hansard nach einem schweren Unfall in Dublin gestorben. Der Künstler hat mit seinen Melodien Fans auf der ganzen Welt berührt.

Große Trauer um Glen Hansard. Der irische Musiker und Schauspieler ist tot. Der 56-Jährige kam in der Nacht auf Mittwoch bei einem Motorradunglück ums Leben. Nach Angaben der Polizei ereignete es sich gegen 4:30 Uhr auf der R109 im Westen der irischen Hauptstadt. Hansard war laut "Irish Independent" allein auf seiner Maschine unterwegs. Einsatzkräfte leisteten noch am vor Ort Erste Hilfe, doch wenig später konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Wie es zu dem tragischen Verkehrsunfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Für die Songs in diesem Film gewann Glen Hansard einen Oscar Streame hier "Once"

Familie nimmt Abschied von Glen Hansard Hansards Management bestätigte den Tod des Musikers:

Mit gebrochenen Herzen geben wir den Tod von Glen Hansard bekannt. Management

Weiter heißt es, seine Familie sei "zutiefst schockiert und untröstlich" und bitte darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. Gleichzeitig dankte sie den Rettungskräften, die nach dem Unfall im Einsatz waren.

Mit "Once" schrieb er Filmgeschichte Glen Hansards musikalischer Weg begann auf den Straßen Dublins, wo er zunächst als Straßenmusiker auftrat. Ende der 1980er-Jahre rief er die Band "The Frames" ins Leben. Erste internationale Aufmerksamkeit erhielt er anschließend durch seine Rolle im Kultfilm "Die Commitments". Der große Durchbruch folgte jedoch mit dem Musikfilm "Once". Darin übernahm Hansard gemeinsam mit der tschechischen Musikerin Markéta Irglová die Hauptrolle. Zusammen schrieben sie außerdem den Song "Falling Slowly", der 2008 mit dem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet wurde. Der Erfolg des Films reichte weit über die Kinoleinwand hinaus: "Once" wurde später als Broadway-Musical adaptiert und mehrfach ausgezeichnet.

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Auch in Deutschland blieb seine Musik unvergessen Jahre nach dem Oscar sorgte "Falling Slowly" auch hierzulande erneut für Aufmerksamkeit. Nachdem Michael Schulte den Titel in der ersten Staffel von "The Voice of Germany" sang, schaffte es Hansards Original erstmals in die deutschen Singlecharts. Bis zuletzt blieb der Musiker kreativ. Erst kürzlich veröffentlichte er mit "Transmissions East & West" Konzertaufnahmen aus Berlin. Privat hinterlässt Glen Hansard seine Ehefrau Maire Saaritsa und das gemeinsame Kind.