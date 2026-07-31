Trauer um Irlands berühmten Sänger
Er bekam Oscar für "Once": Glen Hansard mit 56 Jahren bei Motorradunfall tödlich verunglückt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Mit dem Musikfilm "Once" und Songs wie "Falling Slowly" schrieb er Musikgeschichte. Nun ist Glen Hansard nach einem schweren Unfall in Dublin gestorben. Der Künstler hat mit seinen Melodien Fans auf der ganzen Welt berührt.
Große Trauer um Glen Hansard. Der irische Musiker und Schauspieler ist tot. Der 56-Jährige kam in der Nacht auf Mittwoch bei einem Motorradunglück ums Leben. Nach Angaben der Polizei ereignete es sich gegen 4:30 Uhr auf der R109 im Westen der irischen Hauptstadt. Hansard war laut "Irish Independent" allein auf seiner Maschine unterwegs. Einsatzkräfte leisteten noch am vor Ort Erste Hilfe, doch wenig später konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Wie es zu dem tragischen Verkehrsunfall kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Für die Songs in diesem Film gewann Glen Hansard einen Oscar
Familie nimmt Abschied von Glen Hansard
Hansards Management bestätigte den Tod des Musikers:
Mit gebrochenen Herzen geben wir den Tod von Glen Hansard bekannt.
Weiter heißt es, seine Familie sei "zutiefst schockiert und untröstlich" und bitte darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren. Gleichzeitig dankte sie den Rettungskräften, die nach dem Unfall im Einsatz waren.
Mit "Once" schrieb er Filmgeschichte
Glen Hansards musikalischer Weg begann auf den Straßen Dublins, wo er zunächst als Straßenmusiker auftrat. Ende der 1980er-Jahre rief er die Band "The Frames" ins Leben. Erste internationale Aufmerksamkeit erhielt er anschließend durch seine Rolle im Kultfilm "Die Commitments".
Der große Durchbruch folgte jedoch mit dem Musikfilm "Once". Darin übernahm Hansard gemeinsam mit der tschechischen Musikerin Markéta Irglová die Hauptrolle. Zusammen schrieben sie außerdem den Song "Falling Slowly", der 2008 mit dem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet wurde. Der Erfolg des Films reichte weit über die Kinoleinwand hinaus: "Once" wurde später als Broadway-Musical adaptiert und mehrfach ausgezeichnet.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Auch in Deutschland blieb seine Musik unvergessen
Jahre nach dem Oscar sorgte "Falling Slowly" auch hierzulande erneut für Aufmerksamkeit. Nachdem Michael Schulte den Titel in der ersten Staffel von "The Voice of Germany" sang, schaffte es Hansards Original erstmals in die deutschen Singlecharts.
Bis zuletzt blieb der Musiker kreativ. Erst kürzlich veröffentlichte er mit "Transmissions East & West" Konzertaufnahmen aus Berlin. Privat hinterlässt Glen Hansard seine Ehefrau Maire Saaritsa und das gemeinsame Kind.
Glen Hansards Oscar-Film "Once" hier streamen:
Mehr entdecken
Moderator der "NDR Talkshow" und "Zeitreise"
Hubertus Meyer-Burckhardt: Das verbirgt sich in jedem Sakko
Neuanfang
ARD-Star Judith Rakers übergibt ihre kleine Farm
Neue Lebensphase
"Besten Hormone": Maite Kelly findet in Menopause eine Inspirationsquelle
Trauer um Ike
Trauer um Hund Ike: Armin Rohde kämpft im TV mit Tränen
Vater von zwei Kindern
So wächst Giovanni Zarrellas Tochter fernab der Öffentlichkeit auf
Der Schauspieler im Porträt
TV-Star Hannes Jaenicke über die Liebe zu Stephanie Krogmann
Neue Sichtweise
Krebsdiagnose hat Johann Lafers Sicht auf das Leben grundlegend verändert
Rückblick
Esther Schweins' vergangene Liebe: Ihr prominenter Ex-Freund
Ungewöhnliches Privatleben
"Nachtschicht"-Star Armin Rohde liebt mehr als nur eine Frau