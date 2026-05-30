Zwischen Erfolg und Abschied "Familie Dr. Kleist": Das machen die Darsteller der ARD-Serie heute Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca N. Ulrich Pleitgen, Christina Plate, Francis Fulton-Smith, Marie Seiser, Ute Schorn (v. l.) und David Bode (vorn): Was macht der Cast von "Familie Dr. Kleist" 2026? Bild: IMAGO/Sven Simon/Adobe Stock/PNG Lab/El Paparazzo

Mit Herz, Humor und großen Gefühlen wurde "Familie Dr. Kleist" zu einer beliebten Familienserie im Ersten. Wir verraten, was aus Francis Fulton‑Smith, Christina Plate und den anderen Stars geworden ist.

Neun Staffeln lang gehörte "Familie Dr. Kleist" zu den festen Größen im ARD‑Vorabendprogramm und erzählte mit viel Gefühl vom Alltag einer Patchwork‑Familie. Die Story: Nach dem Unfalltod seiner Frau wagt Christian Kleist (Francis Fulton-Smith) gemeinsam mit seinen Kindern Lisa (Marie Seiser) und Peter, genannt "Piwi" (David Bode), einen Neuanfang. In Eisenach findet die Familie Halt bei Christians Onkel Johannes (Ulrich Pleitgen). Mit der Schuldirektorin Marlene Holstein (Christina Plate) tritt schließlich auch eine neue Liebe in Christians Leben.

So ging die Serie damals los: Ganze Folge Familie Dr. Kleist Zurück auf Anfang Verfügbar auf Joyn 48 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

So weit die Prämisse der Serie. In den folgenden Jahren blieb bei "Familie Dr. Kleist" kaum etwas beim Alten: Neue Figuren kamen hinzu, andere verabschiedeten sich. Die Besetzung änderte sich mehrfach. Wir werfen einen Blick darauf, welche Wege die Darsteller:innen nach dem Serienende eingeschlagen haben.

Francis Fulton-Smith (Dr. Christian Kleist) Der britisch-deutsche Schauspieler Francis Fulton-Smith übernahm die Hauptrolle in der Serie. Sein Charakter Dr. Christian Kleist erlebt viele Höhen und Tiefen: Er eröffnet eine eigene Praxis und genießt den Trubel des Familienlebens, muss aber im Laufe der Geschichte zweimal den Verlust einer Ehefrau durch einen Unfalltod überwinden. Parallel zu "Familie Dr. Kleist" war Fulton-Smith in diversen Kino-Produktionen zu sehen. Er verkörperte Polizeidirektor Barschl in "Schweinskopf al dente" und "Grießnockerlaffäre", den Verfilmungen der Bestseller von Rita Falk. 2025 war er in "Der Medicus 2" wieder auf der großen Leinwand zu sehen.

Francis Fulton-Smith war 2025 bei Heidi Klums "HeidiFest" unter den Gästen. Bild: Getty Images for HeidiFest

TV-Zuschauer mussten ihn aber nicht missen - besonders Krimi-Fans sahen ihn regelmäßig in Reihen wie "Polizeiruf 110" oder "Wilsberg". Er spielte 2024 eine Rolle im Dortmunder "Tatort". 2026 gab es aber auch mal wieder was fürs Herz: Im ZDF-Film "Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder" verkörperte Fulton Smith Hans Larsson, den Vater der Protagonistin Marie (Marie von Reibnitz).

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Marie Seiser (Lisa Kleist) Zu Beginn der Serie ist Marie Seisers Rolle Lisa Kleist 16 Jahre alt; die Schauspielerin selbst war 18. Lisa studiert im weiteren Verlauf der Geschichte Medizin. In der sechsten Staffel heiratet sie Dr. Michael Sandmann und wird als Gynäkologin Teilhaberin der Gemeinschaftspraxis ihres Vaters. Nach einer Affäre mit einem Kollegen verlässte sie Mann und Job und zieht nach Frankreich. Marie Seiser war nach ihrem Ausstieg im österreichischen Kinofilm "Der Boden unter den Füßen" zu sehen, der 2019 Premiere feierte. Hauptsächlich widmete sich die Schauspielerin aber dem Theater. Sie wurde festes Ensemblemitglied am Residenztheater München, bevor sie 2014 ans Deutsche Theater in Göttingen wechselte.

Im Film "Der Boden unter den Füßen" war Marie Seiser (r.) 2019 an der Seite von Valerie Pachner (l.) in einem Kinofilm zu sehen. Bild: IMAGO/Capital Pictures

David Bode (Peter "Piwi" Kleist) David Bode kam durch einen Zeitungsartikel, in dem Schauspieler:innen für eine ARD-Serie gesucht wurden, zu "Familie Dr. Kleist". In den ersten drei Staffeln spielte er Peter Kleist, genannt "Piwi". Der Jungdarsteller hatte parallel zur Serie schon einige Jobs. Er spielte 2005 die Hauptrolle in Sönke Wortmanns Kinofilm "Der Schatz der weißen Falken". Zwei Jahre später trat er in "Die Wilden Kerle 4" an der Seite von Jimi Blue Ochsenknecht und dessen Bruder Wilson Gonzalez auf und drehte drei Kinderkrimis für die KiKa-Reihe "KRIMI.DE".

David Bode hatte seinen letzten Kinoauftritt in "Die Wilden Kerle 4". Bild: IMAGO/United Archives

Nach seinem Ausstieg bei "Familie Dr. Kleist" verabschiedete sich Bode allerdings von der Schauspielerei - um Medizin zu studieren! Vielleicht hatte ihn die Serie inspiriert. David Bode arbeitet heute im Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin.

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Christina Plate (Marlene Kleist, geb. Holstein) In der dritten Staffel der Serie läuteten die Hochzeitsglocken für Christian und Schuldirektorin Marlene. Christina Plates Rolle war damit ganz offiziell Teil der Familie Dr. Kleist. Der Tod schied die glückliche Ehe dann aber ziemlich früh: In Staffel vier starb Marlene bei einem Autounfall. Das plötzliche Ableben der Figur hatte vor allem mit Christina Plate selbst zu tun: Die Schauspielerin gab damals bekannt, ihre Schauspielkarriere künftig einschränken zu wollen. Von 2015 bis 2016 war sie zuletzt im TV zu sehen. In der ZDF-Serie "SOKO Köln" verkörperte Plate die Hauptkommissarin Nina Jacobs.

Christina Plate hat sich als Schauspielerin zurückgezogen. Bild: IMAGO / Hogreve

Ulrich Pleitgen (Johannes Kleist) Ulrich Pleitgen spielte in der Serie den Apotheker Johannes Kleist, Christians Onkel. Wir erinnern uns: Johannes holt seinen Neffen nach dem Tod von dessen Frau nach Eisenach, wo die Familie ein neues Leben beginnt. Johannes ereilt schließlich das gleiche Schicksal wie Marlene: Gemeinsam sterben die beiden bei einem Autounfall in Staffel vier. Darsteller Ulrich Pleitgen war außer Schausspieler auch ein gefragter Sprecher: 2005 wurde er mit dem Osterwold‑Preis für die beste Hörbuch‑Interpretation ausgezeichnet. Er durfte sich noch im selben Jahr über eine Goldene Schallplatte für mehr als 100.000 verkaufte Hörbücher des Thrillers "Assassini" von Thomas Gifford freuen. Pleitgen starb 2018 an Herzversagen.

Der Schauspieler Ulrich Pleitgen starb im Alter von 71 Jahren. Bild: imago/Sven Simon

Uta Schorn (Inge Kleist, geb. März) Uta Schorn spielte in der ARD-Serie die Rolle der Inge, einer gute Freundin von Johannes' verstorbener Frau. Anfangs unterstützt sie Johannes und die Familie Kleist im Haushalt. Aus der Zusammenarbeit wird Liebe. Sie verliebt sich in Johannes und heiratet ihn schließlich im Finale der zweiten Staffel. Einige Zeit nach Johannes' Tod heiratet sie den neuen Bürgermeister von Eisenach. Bis zum Ende von "Familie Dr. Kleist" ist sie in der Serie mit dabei. Uta Schorn dürften viele auch durch ihre Rolle als Chefsekretärin Barbara Grigoleit in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" kennen. Dort hatte sie auch nach ihrem Ausstieg noch mehrere Gastauftritte. 2023 erlitt Schorn einen Schlaganfall und beendete ihre Karriere im Alter von 76 Jahren.

Bild: picture alliance / zb | Thomas Schulze

Winnie Böwe (Nora Mann) Winnie Böwe trat ab der zweiten Staffel als Nora Mann auf als neue Sprechstundenhilfe von Dr. Kleist. Sie blieb bis zum Ende der Serie im Ensemble. Nora Mann war danach als Schauspielerin gut beschäftigt: Sie spielte ab 2021 in mehreren Filmen der Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" mit und war unter anderem bei "Morden im Norden" und "Praxis mit Meerblick" zu sehen.

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Lisa-Marie Koroll (Clara Kleist) Lisa-Marie Korolls Rolle Clara ist die Nichte von Marlene, die von deren Schwester Monika bei den Kleists untergebracht wird. Monika hat krankheitsbedingt nicht mehr lange zu leben. Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt Clara bei Marlene und Christian. Schließlich wird sie von den beiden adoptiert. Nach Marlenes Tod bleibt sie bei Christian wohnen. Sie zieht schließlich aus Eisenach weg, um eine Ausbildung zur Pferdewirtin zu machen. Die Schauspielerin Lisa-Marie Koroll startete mit neun Jahren bei "Familie Dr. Kleist". Die Jungdarstellerin zog noch während der Serie eine riesige Kinorolle an Land: Sie spielte die Tina Martin in vier "Bibi und Tina"-Filmen. Außerdem absolvierte sie parallel zu den "Kleist"-Dreharbeiten ihr Abitur und schrieb ein Buch. Nach dem Ende der Serie setzte sie ihre Karriere fort und war zuletzt 2024 an der Seite von Damian Hardung in der Vampirserie "Love Sucks" im ZDF zu sehen.

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Christina Athenstädt (Tanja Ewald) Christina Athenstädt spielt drei Staffeln lang die Gynäkologin Tanja Ewald. Bei einem Ärztekongress in Weimar lernt sie Dr. Christian Kleist kennen Sie übernimmt wenig später den freien Gynäkologen‑Posten in seiner Praxis - und auch privat wird aus den beiden ein Paar.

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