"Mit jedem Jahr schwieriger" "Gleiche Probleme": Auch Helene Fischer kämpft mit dem inneren Schweinehund Veröffentlicht: Vor 3 Minuten von Julia W. Helene Fischer begeistert bei ihren Konzerten regelmäßig mit spektakulärer Akrobatik. Bild: Imago Images / Bildagentur Monn

Helene Fischer hat längst den Schlager-Olymp erklommen. Für den Sommer 2026 plant sie ihre bislang aufwendigste Tour – und stößt bei den Vorbereitungen offenbar an persönliche Grenzen.

Helene Fischer zu Gast in der "NDR Talk Show" Heute um 22 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

Helene Fischer ist für ihre spektakulären Live-Shows bekannt, die Schlager, Tanz und Akrobatik miteinander verbinden. Derzeit bereitet sich die Sängerin auf ihre groß angelegte Stadiontour anlässlich ihres 20. Bühnenjubiläums vor: Die aufwendige 360-Grad-Tour wird sie im Sommer 2026 neben München, Berlin, Köln und vielen weiteren deutschen Städten auch nach Wien und Zürich führen. Seit zwei Jahren arbeitet Fischer mit ihrem Team an der Umsetzung. Nun beginnt die heiße Phase – und die verlangt dem Schlagerstar offenbar einiges ab.

Bühnenshows verlangen ihr einiges ab Nervosität verspüre sie zwar nicht, doch die Anforderungen seien hoch, sagte die 41-Jährige im Interview mit der österreichischen "Kronen-Zeitung". Vor allem körperlich verlange das Programm ihr viel ab. Die intensiven Shows erfordern Training, Disziplin – und zunehmend Überwindung. Sie müsse sich "immer wieder motivieren", erklärte Fischer. Zwar wisse sie, wie sie schnell wieder in Form komme, doch der Prozess sei anspruchsvoller geworden: "Es wird mit jedem Jahr immer schwieriger."

Um das Leistungsniveau zu halten, müsse sie regelmäßig "die Zähne zusammenbeißen" und sich zum Training antreiben. Der innere Widerstand sei dabei ein ständiger Begleiter. "Ich hab die gleichen Probleme wie jeder andere auch." Mehr Details zur neuen Stadion-Tour gibt’s vielleicht am 1. Mai – dann ist Helene Fischer neben Florian Silbereisen in der "NDR Talk Show" zu Gast.