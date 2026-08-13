Karriere-Rückblick Hannes Jaenicke vor 42 Jahren: So sah der "Amsterdam-Krimi"-Star früher aus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz Am Anfang seiner Karriere sah Hannes Jaenicke ganz anders aus. Bild: IMAGO/United Archives, ARD Degeto Film/Dinand van der W

Heute kennen wir Hannes Jaenicke als Charakter-Darsteller, mit grauem Haar und eindringlichem Blick. Bilder aus dem Jahr 1984 zeigen den jungen Schauspieler am Anfang einer Karriere.

Ob Hannes Jaenicke vor 42 Jahren bei seiner ersten Kinorolle für den Film "Abwärts" ahnen konnte, was für eine Karriere vor ihm liegt? Vermutlich eher nicht. Als Nachwuchsschauspieler bedeutete eine erste Filmrolle noch lange kein sicheres Fundament. Damals war der gebürtige Frankfurter gerade einmal 24 Jahre alt und trug dunkles Haar. Und doch erkannte man schon die typischen, markanten Gesichtszüge.

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Jung, dunkelhaarig und eine Erscheinung Auf alten Aufnahmen aus seinem ersten Kinofilm muss man schon zweimal hinschauen, um Hannes Jaennicke zu erkennen. Statt grauem Haar trägt er eine dunkle, voluminöse Frisur und auch sein Gesicht wirkt natürlich noch jugendlicher. Im Thriller "Abwärts" trägt er einen lässigen Denim-Look aus Jeans-Jacke und eng anliegender Hose.

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Der Start einer beeindruckenden Karriere Bevor Jaenicke seine erste Kinorolle ergattern konnte, absolvierte er 1979 eine Schauspielausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien und besuchte zusätzlich die Wiener Opernschule sowie die London School of Modern Dance. Bevor er schließlich vor der Kamera landete, stand er auf verschiedenen Theaterbühnen, unter anderem am Burgtheater und Volkstheater in Wien. Mit "Abwärts" gelang ihm dann 1984 der Durchbruch. Bald darauf folgten weitere wichtige Rollen, darunter in "Rosa Luxemburg" und "Väter und Söhne". In den folgenden Jahrzehnten wurde Jänicke zu einem festen Bestandteil der Fernsehbranche und übernahm zahlreiche Rollen in Krimis, Thrillern und Fernsehfilmen. Auch international war er zu sehen. Heute kennen ihn viele vor allem aus Krimiproduktionen. Zu seinen jüngeren Projekten zählen unter anderem die ARD-Reihe "Der Amsterdam-Krimi", "Retter der Meere: Tödliche Strandung" und "Dr. Nice".

Hannes Jaenicke sieht 1984 noch ein wenig anders aus - erkennen lässt er sich trotzdem. Bild: IMAGO/United Archives