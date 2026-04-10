Nach Blitz-Trennung
"Hat direkt geknistert": Vanessa Brahimi packt über Liebes-Start mit Serkan Yavuz aus
Aktualisiert:von Lena Maier
Kürzeste Reality-Romanze des Jahres? In der Show "Kampf der Reality Allstars" schwärmte Serkan Yavuz noch von seiner neuen Freundin Vanessa Brahimi - nur um kurz darauf die Trennung bekannt zu geben. Nun bricht die Influencerin ihr Schweigen und verrät, wie die turbulente Blitz-Liebe überhaupt erst zustande kam.
Heimliche Blicke schon beim "Promi-Büßen"
Obwohl die Beziehung der beiden Reality-Stars nach nur wenigen Monaten bereits wieder Geschichte ist, gewährt Vanessa Brahimi nun überraschende Einblicke in die Anfänge ihrer Romanze. Im Interview mit "Promiflash" enthüllt sie, dass die Funken zwischen ihr und dem 33-Jährigen deutlich früher flogen als bislang gedacht: "Schon bei 'Das große Promi-Büßen', als Serkan und ich uns kennengelernt haben, war schon eine Spannung da. Man hat irgendwie gemerkt, es knistert."
Doch zu diesem Zeitpunkt war an eine Annäherung nicht zu denken, denn Serkan kämpfte während der Dreharbeiten noch um seine Noch-Ehefrau Samira Yavuz. Für Vanessa eine klare rote Linie: "Ich habe da einfach Respekt davor, wenn da noch eine Frau präsent im Leben des Mannes ist, dann würde ich da niemals auf Attacke gehen", stellt sie klar.
Nach dem "Wiesn-Drama" ging alles ganz schnell
Nach dem "Promi-Büßen" herrschte zwischen den beiden folgerichtig erst einmal Funkstille. Erst als das endgültige und vieldiskutierte Liebes-Aus zwischen Serkan und Samira (rund um das bekannte "Wiesn-Thema") offiziell verkündet wurde, änderte sich die Lage. "Danach hat er mich kontaktiert", verrät Vanessa. Serkan habe sie angeschrieben und ab da nahm die kurze, aber intensive Liebesgeschichte rasant an Fahrt auf.
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Vom TV-Liebes-Outing zur direkten Trennung
Wie intensiv die Gefühle zeitweise waren, dürfen die TV-Zuschauer:innen nun bei "Kampf der Reality Allstars" miterleben. Dort lüftete Serkan das Liebes-Geheimnis im Gespräch mit Kader Loth und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Das ist meine Seelenverwandte, wirklich", offenbarte er. "Sie gibt mir so eine Power. Sie unterstützt in allem, pusht auch. Sie ist so liebevoll und empathisch." Für ihn stand fest: Es sind echte Gefühle im Spiel.
Doch die TV-Ausstrahlung wurde von der Realität längst eingeholt. Kaum waren die verliebten Szenen im Fernsehen zu sehen, ruderte Serkan in seiner Instagram-Story bereits zurück und sorgte für Klarheit: "Kurz und knapp, war so, ist nicht mehr", schrieb er, um alle Spekulationen um ein Happy End zu beenden.
Anders als nach der Trennung von seiner Ex-Frau Samira verzichtete er dieses Mal jedoch auf eine öffentliche Schlammschlacht. "Es gibt dazu auch kein Ein-Euro-Statement, keine Sorge", witzelte er. Auch für Vanessa geht der Blick nun nach vorne: Sie nimmt ihre Fans weiterhin täglich auf Social Media durch ihren Alltag mit - nun eben wieder ohne Serkan an ihrer Seite.
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