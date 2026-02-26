"Das große Promi-Büßen"-Star Arzt bestätigt: Das ist der medizinische Grund für Emma Fernlunds raue Stimme Aktualisiert: Vor 1 Stunde Emma Fernlund erklärt Gründe für ihre tiefe Stimme. Bild: picture alliance / AAPimages / Lueders

Warum klingt Emma Fernlunds Stimme so rau? Die Antwort gibt eine überraschende Diagnose - und jetzt steht eine entscheidende Veränderung an. Was genau dahintersteckt, liest du hier!

Emma Fernlunds Diagnose beim HNO-Arzt In einer emotionalen Instagram-Story am 23. Februar berichtet Reality-Star Emma Fernlund:

Ich war grad beim HNO-Arzt und habe endlich mal abchecken lassen, ob vielleicht doch etwas nicht stimmt. Emma Fernlund

Staffel 4 von "Das große Promi-Büßen" Show hier kostenlos streamen

Seit Jahren wacht die ehemalige "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmerin morgens mit Halsschmerzen auf und verliert im Laufe des Tages schnell ihre Stimme. Für Emma ist das eine herausfordernde Zeit. "Es ist echt belastend, die Stimme andauernd zu verlieren", schreibt sie in ihrer Instagram-Story auf dem Kanal "emmashealth_". Die Diagnose: Zwei Knötchen am vorderen linken Stimmband. Wie geht es für die 25-Jährige jetzt weiter? Schließlich muss sie für ihren Beruf in der Lage sein, zu sprechen. Bevor ein möglicher operativer Eingriff in Betracht gezogen wird, soll sie zunächst ein gezieltes Stimmtraining beginnen.

Emma verabschiedet sich Fürs Erste müssen die Abonnent:innen auf die Stimme der Influencerin also verzichten: "Ich versuche jetzt, die nächsten Tage so wenig wie möglich zu sprechen." Außerdem ergänzt sie: "Zudem ist es eigentlich schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit ein Signal meines Körpers, besser und ruhiger mit mir umzugehen." Nach dieser überraschenden Diagnose schreibt sie in die Instagram-Story: "On top brauche ich gerade einfach ein bisschen Zeit für mich". Wie lange Emma ihre Fans auf Neuigkeiten warten lässt, bleibt unklar. Emma Fernlund wurde durch ihre Teilnahme an "Temptation Island VIP" bekannt. Dort lernte sie Reality-Star Umut Kekilli kennen und lieben. Die Show verschaffte ihr erste große mediale Aufmerksamkeit und legte den Grundstein für ihre Karriere. Ende 2025 nahm sie außerdem an "Das große Promi-Büßen" mit Olivia Jones teil und stellte sich dort gemeinsam mit anderen Reality-Stars ihrer Vergangenheit - und den besonderen "Bestrafungen".