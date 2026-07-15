Überraschende Antwort
Hubertus Meyer-Burckhardt verrät: Mit dieser Schauspielerin würde er gern frühstücken
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Aus einem lockeren Gespräch im Podcast wird plötzlich ein gewagtes Gedanken-Experiment: Barbara Schöneberger stellt Hubertus Meyer-Burckhardt vor die Wahl zwischen drei Schauspielerinnen.
Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise"
Barbara Schöneberger überrascht Hubertus Meyer-Burckhardt mit pikanter Promi-Frage
In der 41. Episode des Podcasts "Frühstück bei Barbara" sitzen die beiden Medienprofis Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt zusammen. Dass die beiden seit Jahren gemeinsam die "NDR Talk Show" moderieren, ist dabei kaum zu überhören - die Vertrautheit zwischen ihnen ist sofort da. Ihr Gespräch, das ganz entspannt mit Themen wie dem Älterwerden, Heimwerkermärkten und Meyer-Burckhardts kurioser Leidenschaft für internationale Zahnpasta beginnt, nimmt gegen Ende plötzlich eine herrlich freche Wendung.
Meyer-Burckhardt, der sich selbst als absoluten Morgenmenschen beschreibt, isst morgens am liebsten Müsli mit Joghurt und etwas Honig. Er spricht offen darüber, dass er im fortgeschrittenen Alter bewusster auf seine Gesundheit achtet, das Ganze aber ohne Verbote angeht. Ein gutes Glas Wein tagsüber - vor allem im Urlaub mit Freund:innen in Frankreich - gehört für ihn einfach zur Lebensqualität dazu.
Doch so entspannt und fast schon philosophisch sich die beiden über die Kunst des Genießens und die richtige Balance im Leben austauschen, lange lässt Schöneberger ihren Gast nicht in der Komfortzone verweilen. Denn wer sie kennt, weiß, dass die Moderatorin kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit ihrer unverwechselbaren, charmanten Neugier lockt sie ihren Kollegen aus der Reserve und stellt ihm ein hypothetisches Gedankenspiel vor: Er soll sich entscheiden, mit welcher von drei Frauen er frühstücken, mit welcher er aufwachen und mit welcher er duschen würde. Zur Auswahl stellt sie Uschi Glas, Sophia Thomalla und Veronica Ferres.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Sophia Thomalla, Veronica Ferres oder Uschi Glas? Hubertus Meyer-Burckhardt trifft seine Wahl
Meyer-Burckhardt lässt sich nicht lange bitten und trifft seine Wahl: Duschen würde er am liebsten mit Veronica Ferres, aufwachen neben Uschi Glas. Beim dritten Namen verhaspelt er sich zunächst und sagt versehentlich "Simone". Barbara Schöneberger korrigiert ihn prompt: Gemeint sei natürlich Sophia Thomalla - schließlich "die Jüngere" und aus ihrer Sicht die attraktivere Kandidatin.
Als Schöneberger ungläubig nachhakt, warum er sich bei Thomalla fürs Frühstück entscheidet, erklärt der Moderator offen: Tattoos hätten für ihn keinerlei ästhetischen Reiz. Im Gegenteil: Sie wirkten auf ihn eher abschreckend. Warum seine Wahl beim Duschen auf Veronica Ferres fällt, begründet Meyer-Burckhardt schließlich beruflich. Er habe mit der Schauspielerin bereits zwei Filme produziert und schätze sie deshalb besonders. Selbst in der Rolle des charmanten Frauenschwarms bleibt Meyer-Burckhardt also in erster Linie Produzent.
Mehr entdecken
Neuer Lichtblick?
"Die Kanzlei": Warum Sabine Postel ihr Liebesleben lieber privat hält
Ehefrau, Kinder und Karriere
Herbert Knaups Lieben: Das sind die Exen des Schauspielers
Große Veränderung
Leonard Lansink: Wie der "Wilsberg"-Star damals aussah
Held mit Herz und Humor
Leonard Lansink: Vor einer Toilette traf der Star seine große Liebe
"Das Ende ist eingepreist"
Hubertus Meyer-Burckhardt: Krebsdiagnose veränderte seinen Blick auf das Leben
"NDR Talk Show"-Star
Hubertus Meyer-Burckhardt: Wie der NDR-Moderator im Patchwork-Glück lebt
Neubesetzung steht fest
Hubertus Meyer-Burckhardt gibt NDR-Sendung ab: Das ist sein Nachfolger
Von Kinderstars zu jungen Erwachsenen
Lilli & Luna Schweiger: Was machen Til Schweigers Kinder heute?
Liebesglück
Simone Thomallas Beziehung: So hat der "Frühling"-Star René getroffen