Überraschende Antwort Hubertus Meyer-Burckhardt verrät: Mit dieser Schauspielerin würde er gern frühstücken Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Lars-Ole Grap Veronica Ferres, Sophia Thomalla oder Uschi Glas: Mit wem würde Hubertus Meyer-Burckhardt gern aufwachen, frühstücken oder duschen? Bild: WDR/Melanie Grand, picture alliance / Panama Pictures, Imago Images / Future Image, STAR-MEDIA

Aus einem lockeren Gespräch im Podcast wird plötzlich ein gewagtes Gedanken-Experiment: Barbara Schöneberger stellt Hubertus Meyer-Burckhardt vor die Wahl zwischen drei Schauspielerinnen.

Geh noch einmal mit Hubertus Meyer-Burckhardt auf "Zeitreise" Am 29. Juli um 21 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

Barbara Schöneberger überrascht Hubertus Meyer-Burckhardt mit pikanter Promi-Frage In der 41. Episode des Podcasts "Frühstück bei Barbara" sitzen die beiden Medienprofis Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt zusammen. Dass die beiden seit Jahren gemeinsam die "NDR Talk Show" moderieren, ist dabei kaum zu überhören - die Vertrautheit zwischen ihnen ist sofort da. Ihr Gespräch, das ganz entspannt mit Themen wie dem Älterwerden, Heimwerkermärkten und Meyer-Burckhardts kurioser Leidenschaft für internationale Zahnpasta beginnt, nimmt gegen Ende plötzlich eine herrlich freche Wendung. Meyer-Burckhardt, der sich selbst als absoluten Morgenmenschen beschreibt, isst morgens am liebsten Müsli mit Joghurt und etwas Honig. Er spricht offen darüber, dass er im fortgeschrittenen Alter bewusster auf seine Gesundheit achtet, das Ganze aber ohne Verbote angeht. Ein gutes Glas Wein tagsüber - vor allem im Urlaub mit Freund:innen in Frankreich - gehört für ihn einfach zur Lebensqualität dazu.

Doch so entspannt und fast schon philosophisch sich die beiden über die Kunst des Genießens und die richtige Balance im Leben austauschen, lange lässt Schöneberger ihren Gast nicht in der Komfortzone verweilen. Denn wer sie kennt, weiß, dass die Moderatorin kein Blatt vor den Mund nimmt. Mit ihrer unverwechselbaren, charmanten Neugier lockt sie ihren Kollegen aus der Reserve und stellt ihm ein hypothetisches Gedankenspiel vor: Er soll sich entscheiden, mit welcher von drei Frauen er frühstücken, mit welcher er aufwachen und mit welcher er duschen würde. Zur Auswahl stellt sie Uschi Glas, Sophia Thomalla und Veronica Ferres.

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