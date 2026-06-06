Psycho-Stalker? "Ich bin der Grund, dass Teddy Securities hat": Was zwischen Lola Weippert und Comedian Teddy Teclebrhan vorgefallen ist Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Ganze Folge SCHÖN LAUT Schön Scheitern Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.05.2026 • 59 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Teddy Teclebrhan und Securities? Die hat er erst, nachdem Lola Weippert ihn als Teenagerin heimgesucht hat! Im "Schön laut"-Podcast legt die Moderatorin gegenüber Vanessa Mai ein urkomisches Geständnis ab.

Einmal im Leben sein Teenager-Idol treffen … blöd nur, wenn danach die Sicherheitsvorkehrungen hochgestuft werden müssen! Das ist tatsächlich Lola Weippert gelungen, die Comedy-Star Teddy Teclebrhan wohl damals als Teenagerin ziemlich überrascht hat. "Ich bin der Grund, dass Teddy Securities hat", gesteht die Moderatorin im "Schönl aut"-Podcast und erinnert sich lachend an ein Geschenk, das ihre Mutter ihr damals gemacht hat.

Lola Weippert schleicht sich zu Teddy Teclebrhan "Ich hatte gerade Abitur, und meine Mami hat mir zum Abitur Tickets geschenkt für Teddy", fängt Lola Weippert an zu erzählen. "Wir waren Mittags schon da, eigentlich geht die Show erst Abends los."

Aber was wir alle wissen - hoffentlich - Mittags machen die Künstlerinnen und Künstler einen Soundcheck. Lola Weippert

Ihre Mutter hätte das gewusst, schließlich sei sie Klavierbauerin, erzählt Lola Weippert weiter. Zusammen hätten sie dem Typ an der Pforte dementsprechend auch gesagt, dass sie hier seien, um das Klavier zu stimmen - und wurden eingelassen. "Die hatten noch nicht einmal ein Klavier da drinnen", erinnert sich Lola Weippert lachend.

Wir sind dann also durch irgendeinen Hintereingang in diese Sporthalle reingekommen, wo die gerade alle schon bei der Probe waren. Lola Weippert

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Noch mehr Geständnisse von Lola Weippert gibt's im Podcast "Schön laut" mit ihr und Vanessa Mai - hier kostenlos als Video! SCHÖN LAUT Schön Scheitern Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.05.2026 • 59 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

So hat Teddy reagiert Auch Teddy sei bei der Probe gewesen und hätte sich auch allen erst einmal vorgestellt, erzählt Lola Weippert. Sie selbst sei hin und weg gewesen und hätte den Soundcheck atemlos verfolgt. Ihre Mutter sei nach einiger Zeit für sie beide ins Hotel einchecken gegangen, die Moderatorin blieb allein zurück. Doch für sie war es der Himmel auf Erden: "Ich habe mit dem Team von Teddy Fußball gespielt, habe mit ihnen den ganzen Tag verbracht."

Doch irgendwann meinte Teddy so: 'Wer bischt du eigentlich?' Und ich so: 'Ich bin Lola, ich bin durch den Hintereingang vorhin rein mit meiner Mama.' Lola Weippert

Teddy hat das alles jedoch mit Humor genommen und Lola zusammen mit ihrer Mama sogar in seine Show eingebaut, erinnert sich die Moderatorin. "Doch das Beste der Geschichte kommt jetzt erst", lacht Lola Weippert. "Jahre später, als ich dann die Big FM Morning Show gemacht habe, kam er für ein Interview. Und dann meinte ich ganz am Schluss noch so: 'Kann ich noch eine Frage stellen?'" Sie hätte Teddy gefragt, ob er sich an sie und ihre Mama erinnern würde. Teddy wusste direkt, wovon sie sprach.

Ja, und seitdem habe ich Securities. Teddy